Iberdrola afirma estar al día en la entrega de la documentación solicitada sobre el apagón

Iberdrola ha manifestado hoy seguir estando al día en la entrega de toda la documentación que le es requerida por los diferentes organismos nacionales e internacionales interesados en conocer las razones últimas del apagón, señalaron a Europa Press fuentes de la compañía.

Desde el primer momento, desde la misma madrugada en la que se realizaban las labores de recuperación del suministro -en la que ya se comenzó a reportar información- y hasta la fecha, la compañía sigue en plena colaboración con las autoridades aportando toda la información sobre el evento. Falta recibir, para obtener un análisis exhaustivo de algunos datos, información de los operadores de España y Francia que ha sido requerida y hasta el momento no ha sido recibida.

Entre la información imprescindible para por atender a los requerimientos, la compañía está a la espera de conocer los criterios de operación de Red Eléctrica para poder entender efectos en las instalaciones, como, por ejemplo, las actuaciones en líneas de transporte de 400KV momentos antes del apagón.

A fecha de hoy se han recibido un total de 35 requerimientos (16 Comité de Análisis, 12 REE, 3 INCIBE, 2 REN Portugal, 1 Consejo Seguridad Nuclear y 1 CNPIC) y hasta el momento se habían contestado 31 de ellos, con un periodo medio de respuesta de 6,2 días naturales (5,0 días laborables). El resto están tramitándose.

Iberdrola ha mostrado su voluntad de seguir colaborando eficazmente con cualquier investigación al respecto, atendiendo todas las peticiones recibidas o las que pudieran sucederse.