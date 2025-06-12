El SEPE colapsa: el 40% de oficinas no dan cita previa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo público del país con mayor número de parados de Europa está al borde del colapso, según denuncian los sindicatos CC OO y CSIF. Incluso en varias provincias españolas puede decirse que ya ha colapsado, como Madrid, Guadalajara y Tarragona, donde es imposible que los ciudadanos consigan una cita previa y resuelvan sus dudas o se den de alta para cobrar una ayuda tras quedarse sin empleo, o bien tras haber entrado en un Erte. Y en otras provincias como Barcelona, Baleares, Alicante, Gerona o Lérida es prácticamente imposible. La sobrecarga de trabajo que han ido acumulando en estos últimos años, unido a la falta de personal, con una oleada de bajas y jubilaciones, hace más que complicado atender al público y ofrecer citas previas en prácticamente cuatro de cada diez oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así ha ocurrido la semana del 7 de junio, donde solo la mitad de los centros del SEPE han sido capaces de responder con una cita en un periodo inferior a una semana, según precisa CC OO en un comunicado enviado ayer. La otra mitad está claramente por encima de esos tiempos y en su gran mayoría no están operativas para el público. «Son oficinas presenciales en donde el nivel de saturación que padecen les impide ofrecer ninguna cita e incluso oficinas que temporalmente han cerrado por carecer de personal», se lamenta el sindicato liderado por Unai Sordo. El servicio presencial se está resintiendo de forma clave en el SEPE. La última reforma de los subsidios aprobada en febrero del pasado año con el objetivo de simplificarlos establece que estas ayudas no contributivas se deben prorrogar cada trimestre de forma presencial en vez de cada seis meses, lo que ha intensificado —duplicado en realidad— la carga burocrática y la necesidad de personación del ciudadano en las oficinas, en un momento en el que el SEPE tiene serias dificultades para atender a la población desempleada y sufre graves carencias tecnológicas derivadas de la implantación de ‘alma’, su nuevo sistema informático. La red de Oficinas del SEPE cuenta actualmente con un total de 4.802 efectivos repartidos entre sus 715 oficinas.