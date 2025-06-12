Estados Unidos y China fijan el «marco» para cerrar un acuerdo que rebaje la tensión

Publicado por Agencias Londres Creado: Actualizado:

No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero tras un largo tira y afloja Estados Unidos y China pactaron entre la medianoche del martes al miércoles, y dentro de un foro negociador organizado en Londres, un «marco» para desarrollar el acuerdo sellado hace un mes en Ginebra y que trajo una tregua arancelaria de 90 días entre ambas potencias. Ayer el secretario de comercio de EE UU, Howard Lutnick, y el viceministro chino del mismo área, Li Chenggang, confirmaron el compromiso. Sin embargo, poco después Donald Trump aportó su peculiar interpretación del acuerdo. El mandatario estadounidense acudió a su red social Truth con un mensaje en el que detallaba que fruto de este pacto China pagará un 55% por sus exportaciones a EE UU mientras que la tasa en sentido contrario solo serán del 10%, aunque hay cierta confusión con estas cifras. Al parecer Trump estaría incluyendo aranceles previos y los cuantificaría a su manera, ya que recogerían tanto el 10% planteado a todos los países en función de los falsamente bautizados como ‘aranceles recíprocos’, así como el 20% extra cargado al gigante asiático con el pretexto del tráfico del fentanilo. Una cuenta que dejaría en este caso un gravamen real que pudiera acercarse más al 30%. El otro 25% restante podría residir en la carga impuesta a ciertos productos. «Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía», detalló Trump. «China suministrará por adelantado todos los imanes y las tierras raras necesarias. Del mismo modo, nosotros proporcionaremos a China lo acordado, incluyendo la admisión de estudiantes chinos en nuestras universidades», un aspecto que, según detalló en su mensaje, «siempre me ha parecido bien».