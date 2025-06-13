Alquilar en España ya es un 60% más caro que pagar una hipoteca

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

No hay tregua. La imparable escalada de los precios de la vivienda ha generado una situación extrema en la que las familias están obligadas a asumir unos precios desbocados del alquiler ante la imposibilidad de enfrentarse al pago de una entrada para una casa en propiedad. Todo cuando alquilar una casa en España es ya un 60% más caro que pagar una hipoteca, según un estudio del comparador financiero iAhorro. Los datos se basan en su análisis de mercado que apunta a que la cuota media del alquiler se situó en marzo de 2025 en los 1.153,03 euros mensuales, mientras que la de una hipoteca fue de 722,06 euros, lo que supondría una diferencia de hasta 430,97 euros cada mes. "El esfuerzo de la compra no es solo la hipoteca, sino que también hay que pagar de antemano una entrada y unos gastos que podrían ascender hasta el 30% del precio de compra, explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro. Este hecho genera dos consecuencias directas: que el que tenga esos ahorros va a preferir hipotecarse que pagar un alquiler, más en estos momentos de bajada de tipos; y que el grupo de personas que no puede hacer frente a este desembolso inicial sea mayor y, por tanto, «cada vez hay más gente que no tiene más remedio que optar por el alquiler, lo que genera tensión de precios creciente en este sentido", añade el experto. Para su análisis, la firma ha utilizado, por un lado, el precio medio del alquiler que reflejan los diferentes portales inmobiliarios (Pisos.com, Fotocasa e Idealista) en cada una de las comunidades autónomas españolas, homogeneizando al coste de una vivienda de 80 metros cuadrados; y por otro, los últimos datos sobre la hipoteca media por comunidad autónoma que publica el Banco de España (BdE), correspondientes al mes de abril de 2025, con un tipo de interés fijo medio del 2,74% y un plazo de amortización de 25 años. La firma también apunta al esfuerzo cada vez mayor que tienen que realizar los ciudadanos para vivir bajo un techo. Aquellos que deben pagar un alquiler destinan ya le 37,40% de su sueldo a tal fin, frente al 23,42% de los que tienen que pagar una hipoteca. Aunque elevado, el esfuerzo es, en todo caso, menor que hace año gracias a la resistencia del mercado laboral y la mejora de los salarios. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las rentas medias de los hogares en España han subido un 6,25% en un año, desde los 34.821 euros brutos anuales de 2023. Cambios de perfil En todo caso, los desequilibrios en el mercado de la vivienda, la principal preocupación de los españoles, han tenido otras consecuencias, como el notable incremento de la edad entre los inquilinos. En concreto, la media está actualmente en 36 años, frente a los 32,16 años de 2020, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Sociedad Española de Alquiler Garantizado.