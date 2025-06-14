El Gobierno rechaza la propuesta para alargar el cierre de las nucleares

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Portazo del Gobierno a la propuesta presentada por Iberdrola y Endesa para extender la vida útil de varias centrales nucleares sin modificar el calendario final de cierre de 2035 previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y pactado en 2019 entre las compañías titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el planteamiento de Iberdrola y Endesa está condicionada a un cambio normativo que traspasa las «líneas rojas» que estableció el Ejecutivo el Ejecutivo para tramitar una petición formal. Iberdrola y Endesa plantearon a través de una carta al departamento que dirige Sara Aagesen el retraso y la agrupación del cese de las centrales con dos unidades como Almaraz I y II y Ascó I y II hasta 2030. «Esta medida permitiría una gestión más eficiente de los emplazamientos compartidos, evitando duplicidades y conflictos de responsabilidad entre los operadores y Enresa, la entidad encargada del desmantelamiento", apuntan fuentes de las titulares mayoritarias de las centrales. «Además", añaden, se plantea ajustar el cierre de Cofrentes para facilitar el aprendizaje progresivo en los procesos de desmantelamiento hasta el 2034». Para el Gobierno, dicha propuesta no deja de ser una «declaración de intenciones» supeditada a una modificación del actual marco regulatorio del sector nuclear y subrayan que la misiva no cuenta con la firma de todas las empresas implicadas. Fuentes de las compañías propietarias minimizan el hecho de que la misiva dirigida al Ministerio no esté suscrita por las cuatro titulares en bloque. En el caso de Naturgy, observan que la firma que dirige Francisco Reynés ya ha expresado públicamente su acuerdo con la continuidad.