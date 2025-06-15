España va bien pero la renta de los españoles no: está por debajo de la UE

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Los aranceles y la incertidumbre global están comenzando a reflejarse en las previsiones de algunos organismos económicos, que aunque siguen vaticinando un elevado crecimiento de España, ya no son tan altas como hace unos meses. Sin embargo, las casas de estudios internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), siguen calculando que España será la única de las potencias a nivel mundial que crecerá más de lo previsto en 2025, pese a la guerra arancelaria. Según el organismo, nuestro país esquivará mejor que otros los aranceles de Donald Trump por su menor exposición al comercio con Estados Unidos.

El problema de España es la productividad. El FMI hizo referencia a ello en su informe y reveló que el crecimiento del PIB per cápita está por debajo del promedio de la eurozona. El organismo hace un cálculo desde 2024 a 2030 de este indicador que mide la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, si no crece el PIB per cápita de un país, tampoco lo hace el nivel de vida de su población aunque las cifras macroeconómicas continúen dando buenos titulares.

En concreto, el crecimiento del PIB per cápita de España en el próximo lustro será del 5,1%, solo un poco por encima de países del entorno como Bélgica, Alemania, Francia o Italia que, sin embargo, a nivel de Producto Interior Bruto avanzarán de forma muy discreta, nada que ver con el vigor del PIB de España.

Los países del este europeo como Lituania, Letonia o Eslovaquia serán los que mejoren más la calidad de vida de sus habitantes en los próximos cinco años, según el FMI, con crecimientos del PIB per cápita superiores al 17%. En 2024 el PIB per cápita de España (en PPA) era el 76,8% del alemán y para 2030 será el 77,1%. Una convergencia de apenas tres décimas.

Sin embargo, a nivel de crecimiento del PIB la economía española no tiene grandes competidores. En el informe de previsiones del FMI España salió muy bien parada. Son varias las veces que el FMI repitió en el texto que el comportamiento de España es muy diferente a la «lenta dinámica» del resto de Europa. Con estas estimaciones sobre la mesa, la economía española crecerá más del triple que la eurozona en 2025 —después de haberlo hecho también en 2024— cuya estimación baja seis décimas, hasta el 0,8%. «La actividad manufacturera se ha mantenido débil y los servicios han sido el principal motor de crecimiento, lo que ha contribuido a la divergencia de los países europeos entre aquellos que dependen en mayor medida de estos sectores, como Alemania frente a España", destacó el organismo con sede Washington.

El ministro Cuerpo aseguró la semana pasada tras conocer los datos de crecimiento de PIB del primer trimestre que «los excelentes datos macroeconómicos se están trasladando también a los datos micro, mejorando la situación y perspectivas económicas de nuestras empresas y familias». La baja productividad y el paro estructural son los grandes hándicap para del nivel de vida de los españoles.

