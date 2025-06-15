El Centro de Control del Transporte comienza a funcionar este lunes en León tras invertir 2,3 millones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La entrada en funcionamiento de manera oficial del Centro de Control de Transporte de Castilla y León tendrá lugar mañana lunes tras una inversión de 2,3 millones de euros, financiada con 1,6 millones por el Gobierno central, a través de fondos europeos, y 700.000 euros aportados por el Ejecutivo Autonómico.

Desde la Administración central se ha destacado, a través de un comunicado, que los objetivos de este Centro son disponer de una plataforma tecnológica que integre en tiempo real la información de rutas, paradas, flotas, incidencias y coordinación con servicios de emergencia, con miras a mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del servicio.

Entre sus funciones principales figura la integración de datos procedentes de operadores, sistemas de información al viajero, flotas embarcadas (equipamiento a bordo) y paradas inteligentes.

El Centro también servirá para la integración de sistemas ITS (Intelligent Transport Systems), entre los que se encuentran sistemas para el funcionamiento de equipamiento embarcado, plataformas de pago y validación o sistemas de información a usuarios.

En Castilla y León están en marcha ocho proyectos para implantar un ITS de viajeros por carretera, con una inversión cercana a 31,9 millones de euros, financiados con fondos Next Generation EU, siendo el primero de estos proyectos el de este Centro de Control.

Igualmente, este Centro tendrá un impacto directo en la calidad con la que se prestan servicios a la ciudadanía, aumentando la atención a usuarios, reduciendo los tiempos de espera o mejorando la accesibilidad.

Estas medidas serán especialmente aplicables en zonas rurales, fomentando la cohesión territorial, la inclusión y evitando brechas digitales y de movilidad, se ha destacado desde el Gobierno.

Además, se crearán 17 puestos de empleo cualificados, a los que se deben sumar empleos indirectos en instalación de equipamientos, desarrollo de software y servicios asociados.

Este Centro de Control posiciona Castilla y León como una autonomía pionera en sistemas inteligentes de transporte, con potencial para replicar modelos en otras autonomías.