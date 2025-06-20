El Corte Inglés gana 512 M€ y se acerca a 17.000 de ingresos

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

El Corte Inglés obtuvo en 2024 (ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2025) importantes crecimientos en sus principales áreas de actividad, así como en todas las magnitudes financieras. El buen comportamiento responde a mejoras en la eficiencia en la gestión, la vocación de servicio al cliente, así como la continua innovación y calidad de sus productos.

Todo ello ha permitido situar el volumen global de ingresos consolidado en 16.675 millones de euros, lo que representa un aumento del 2% sobre el ejercicio anterior. La cifra de negocio se incrementó en un 4,3% a superficie comparable. El margen bruto muestra un crecimiento del 4,5%, en el que destaca el buen comportamiento de la marca propia, que complementa la sólida oferta de firmas nacionales e internacionales.

Las mejoras en la gestión se reflejan también en el ebitda del grupo consolidado, que se eleva hasta los 1.209 millones de euros, un 11,9% más que el año anterior. En cuanto al resultado, el beneficio antes de impuestos ha sido de 682 millones de euros, con un beneficio neto de 512 millones de euros (un 6,7% más que el pasado ejercicio), mientras que el beneficio neto recurrente se sitúa en 470 millones de euros. La deuda financiera neta se redujo en 263 millones de euros, lo que supone 1,5 veces su ebitda.

Áreas de actividad El negocio de Retail logró una cifra global de ingresos de 12.976 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% a superficie comparable. Destaca el fuerte posicionamiento del área de Moda y Belleza, que registró un incremento en sus ventas del 4,9% hasta alcanzar los 5.704 millones.

También han logrado crecimientos relevantes las áreas de Alimentación y Hostelería, que incrementaron sus ventas un 4,8%, hasta los 3.044 millones de euros. Las áreas de Hogar y Electrónica mejoraron sus ventas un 3,4% y se situaron en 2.697 millones de euros.

En cuanto al canal online, se han registrado más de 891,7 millones de visitas a las webs y apps del Grupo (858,2 millones en 2023). La compañía cuenta con 14,9 millones de clientes registrados en elcorteingles.es. Esta evolución positiva ha impulsado hasta los 922 millones de euros el ebitda de retail.

En cuanto a Viajes El Corte Inglés, su volumen global de ingresos se situó en 3.449 millones de euros, con un crecimiento del 4,3%, y su ebitda alcanzó los 101 millones de euros. Por otro lado, El Corte Inglés incrementó este ejercicio su beneficio neto en un 22,8% hasta alcanzar los 50 millones de euros. Por su parte, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 71 millones tras crecer un 8,6% respecto al año anterior.

Finalmente, bajo la categoría de comercialización de espacios se engloban arriendos o relaciones comerciales en las que el Grupo incorpora a terceros que complementan la oferta de los clientes (como, por ejemplo, ópticas, lavado y taller de automóviles, peluquerías, clínicas dentales, etc.). Su cifra de negocios alcanzó los 83 millones de euros en el ejercicio.