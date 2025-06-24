Las eléctricas apuntan a REE como responsable del apagón

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Guerra de informes por el apagón. Aelec, la asociación de empresas de energía eléctrica que representa a firmas como Iberdrola, Endesa o EDP, contraataca con sus propias conclusiones sobre el cero energético elaborado a partir de los datos de las propias compañías. «Si el día 28 se hubiese acoplado más generación convencional, el apagón no se hubiera producido", concluye la patronal de las generadoras eléctricas. Con ánimo de «contribuir de forma constructiva» a las distintas pesquisas en torno a este evento, lamentó este lunes que Red Eléctrica haya lanzado acusaciones sobre las empresas generadoras y ha vuelto a situar al operador del sistema como responsable de garantizar la continuidad y seguridad del suministro. Las energéticas han celebrado que la investigación del comité de crisis que ha liderado la ministra Sara Aagesen celebran que apunte a Red Eléctrica pese a que también las sitúe como corresponsable de un fallo de origen «multifactorial", y recalcan que sus centrales «han actuado conforme a los requerimientos e instrucciones previstos en la normativa vigente, cumpliendo en todo momento lo exigido». Así, achacan la causa del cero energético a la falta de generación convencional que estaba conectada a la red en el momento del colapso. En este sentido, subrayan que Red Eléctrica no tiene limitaciones para utilizar tecnologías síncronas (las que aportan firmeza al sistema), como ha quedado demostrado tras la operación reforzada en la que viene despachando ciclos de gas desde entonces y que el día del corte eléctrico fue desconectándola del sistema para dar cabida a la energía solar. «De haberla mantenido habría mantenido la tensión y evitado el colapso", asegura. Asimismo, recuerdan que «disponer de más o menos reservas es facultad exclusiva del gestor». Sobre los «disparos» o desconexiones automáticas o indebidas a las que apuntaban los informes del Gobierno y Red Eléctrica, Aelec señala que parece «poco probable» que aparezcan tantos fallos en tantas centrales simultáneamente. «Parece que sea más un efecto que no causa de un fallo sistémico", justifican. Por un lado, el informe de las empresas pone el foco en los episodios de «sobretensión» en la red de transporte de los que el operador del sistema ya venía advirtiendo entre los años 2021 y 2023 y los relaciona con la mayor penetración de generación renovable y la falta de obligación que tienen este tipo de tecnologías, a diferencia de la nuclear o los ciclos combinados, de incorporar sistemas de control de tensión dinámico para detectar sobretensiones en la red. Por otro, critica que el informe del gestor no haya analizado las distintas fluctuaciones que se produjeron los días previos al caos eléctrico. El informe de Aelec apunta que el día del apagón el número de grupos térmicos acoplados era el más bajo del año y además estaban concentrados en el norte del país. Y esto, a ojos de Aelec, no es baladí, ya que las primeras plantas que se desconectaron del sistema fueron las de la zona suroeste de la Península Ibérica. En concreto, Andalucía y Extremadura.

La patronal no cuestiona las primeras maniobras que realizó Red Eléctrica para tratar de amortiguar las primeras oscilaciones de frecuencia y que contribuyeron a aumentar aún más la sobretensión, pero sí cree que ya no había margen de maniobra para evitar el cero eléctrico. Sin embargo, desde su punto de vista, la diferencia entre los «disparos» de plantas que ya se habían producido el día 22 de abril en las plantas de Ascó (Cataluña) y As Pontes (Galicia) y los del día 28 es que mientras que en aquella ocasión el sistema tenía acopladas 18 unidades de generación convencional (nucleares, ciclos combinados y carbón), el día del apagón solo había acopladas 11. Sobre la desconexión que se produjo en una planta situada en la provincia de Badajoz, a la que señaló en su informe Red Eléctrica, Aelec destaca que, según la información proporcionada por sus asociados, todas sus plantas dispararon de forma correcta y según la normativa y procedimientos de operación. Asimismo, insisten en que las plantas no fueron el origen, sino que fueron las «afectadas» de la falta de control del gestor.