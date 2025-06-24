Diario de León

Pedro Azagra, nuevo Consejero Delegado del Grupo Iberdrola

Pedro Azagra, nuevo consejero delegado del Grupo Iberdrola

Pedro Azagra, nuevo consejero delegado del Grupo IberdrolaDL

El Consejo de Iberdrola S.A. nombra Consejero Delegado del Grupo a Pedro Azagra, que ocupaba hasta ahora el puesto de CEO de USA en sustitución de Armando Martínez.

Pedro Azagra lleva 25 años en Iberdrola, primero como director de desarrollo y responsable de la expansión internacional de la Compañía y desde hace 3 años como CEO de la filial de Iberdrola en Estados Unidos.

Pedro Azagra es licenciado en Administración de Empresas y en Derecho por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid donde también ha sido profesor de Finanzas Corporativas y Fusiones y Adquisiciones.

MBA por la Universidad de Chicago (Estados Unidos), desarrolló su carrera profesional en la división de banca de inversión de Morgan Stanley hasta su incorporación al Grupo Iberdrola.

