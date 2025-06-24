Pedro Azagra, nuevo consejero delegado del Grupo Iberdrola

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Iberdrola S.A. nombra Consejero Delegado del Grupo a Pedro Azagra, que ocupaba hasta ahora el puesto de CEO de USA en sustitución de Armando Martínez.

Pedro Azagra lleva 25 años en Iberdrola, primero como director de desarrollo y responsable de la expansión internacional de la Compañía y desde hace 3 años como CEO de la filial de Iberdrola en Estados Unidos.

Pedro Azagra es licenciado en Administración de Empresas y en Derecho por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid donde también ha sido profesor de Finanzas Corporativas y Fusiones y Adquisiciones.

MBA por la Universidad de Chicago (Estados Unidos), desarrolló su carrera profesional en la división de banca de inversión de Morgan Stanley hasta su incorporación al Grupo Iberdrola.