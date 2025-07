Trump indicará por carta el arancel a pagar desde el mes de agosto, entre el 10% y el 70%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que a partir de este viernes su Administración comenzará a enviar cartas a los países indicando cuál será el arancel que Washington ha decidido fijar unilateralmente, añadiendo que las tarifas oscilarán entre el 10% y el 70% y entrarían en vigor desde el próximo 1 de agosto. En declaraciones a la prensa antes de abordar el 'Air Force One', el inquilino de la Casa Blanca ha explicado que este procedimiento resulta menos complejo que la idea original de alcanzar acuerdos bilaterales con los distintos socios comerciales. «Mi inclinación es enviar una carta indicando qué arancel van a pagar. Es mucho más fácil. Tenemos, ya saben, más de 170 países, ¿y cuántos acuerdos se pueden cerrar? Se podrían hacer buenos acuerdos, pero son mucho más complicados", ha explicado. Posteriormente, Trump ha precisado que, desde este viernes, se empezarán a enviar cartas a varios países. «Probablemente enviaremos 10 o 12» y en los próximos días, de cara al próximo 9 de julio, cuando expira la pausa de 90 días a la entrada en vigor de los aranceles recíprocos anunciados el pasado 2 de abril, «estarán completamente cubiertos». En este sentido, sin querer entrar en detalles, el presidente estadounidense ha apuntado que el valor de los aranceles «oscilará entre el 60 o 70% y el 10 o 20%", añadiendo que «empezarán a pagar el 1 de agosto».

Además, el Ministerio de Comercio de China anuncia el final de la investigación 'antidumping' que inició hace un año contra las importaciones de brandy de la UE, que se salda con tasas de hasta el 34,9 % que, no obstante, no aplicará a las empresas que cumplan con un pacto de precios. La resolución «establece que existe competencia desleal ('dumping') en este producto, que la industria nacional del brandy está amenazada de sufrir un perjuicio sustancial y que existe una relación causal entre el 'dumping' y la amenaza de perjuicio sustancial", indicó la cartera de Comercio en un comunicado publicado en su página web. "Además, tras revisarlo conforme a la ley, aceptó los compromisos de precios asumidos por las asociaciones y empresas industriales pertinentes de la UE, y no se impondrán derechos 'antidumping' a los productos importados relacionados que cumplan las condiciones del compromiso", agrega la nota oficial.