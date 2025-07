Las bolsas se mantienen en guardia ante la estrategia arancelaria de Trump

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Calma tensa en los mercados financieros globales. Los inversores optan por observar desde la barrera la estrategia comercial de Donald Trump, después de que el presidente de EE UU haya decidido ampliar la tregua arancelaria hasta el 1 de agosto, periodo en el que se intentarán buscar acuerdos con los socios. Las bolsas parecen acostumbradas a estas idas y venidas de la Casa Blanca —que ayer dejó claro que no habrá nuevas prórrogas— y los inversores optaron ayer por 'esperar y ver' antes de tomar nuevas decisiones. El Ibex-35 cerró plano limitándose a consolidar los 14.000 puntos, con avances algo más sostenidos en otros índices europeos, superando el 0,5% en el CAC 40 de París o el DAX alemán. Más difícil fue conseguir la calma en Wall Street donde, al cierre de los mercados, el Dow Jones cotizaba con caídas, mientras el S&P y el Nasdaq apenas lograban subir en momento muy complejo para el parqué neoyorquino. El oro, activo refugio por excelencia en momentos de tensión, perdió un 1%, mientras que el euro se sigue beneficiando de la mayor reticencia a comprar activos estadounidenses. Ya sube un 14% frente al dólar este año, ante las dudas sobre el impacto en la economía no solo de la política comercial de Trump, sino también de la fiscal. Esas dudas también han acelerado en los últimos meses la huida de los fondos desde Wall Street hacia Europa, siendo las cotizadas ligadas al sector defensa las más beneficiadas en este sentido en el Viejo Continente. Otro buen termómetro del estado de salud de los mercados es el índice VIX, que mide la volatilidad y actualmente se mueve por debajo de los 17 puntos, muy lejos de los 45 que llegó a rebasar en los momentos más tensos de la guerra arancelaria. Pese a estos indicadores que apuntan a que el mercado no se cree a Donald Trump, los expertos aconsejan prudencia.