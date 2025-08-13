Aena alcanza récord histórico de pasajeros

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La temporada de verano ha disparado el tráfico aéreo de los aeropuertos españoles hasta un nuevo récord mensual absoluto. La red de instalaciones operada por Aena en España alcanzó en julio la cifra de 32,7 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 2,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, se contabilizaron 268.034 millones de movimientos de aeronaves, lo que representa un incremento del 3,1%, y se transportaron 114.627 toneladas de mercancías, un 7,5% más. De esta forma, el mes de julio se consolida como el más exitoso en la historia del operador en términos de viajeros y operaciones nacionales. Solo entre los meses de enero y julio pasaron por los aeropuertos nacionales 183,3 millones de pasajeros.