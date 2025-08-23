Euskadi, CyL y Galicia sufrirán más el coste de las pensiones

Publicado por Agencias Redacción Creado: Actualizado:

Euskadi, Castilla y León y Galicia serán las autonomías que tendrán más pensionistas por cotizantes en la próxima década si se compara la cantidad de habitantes de su territorio que se jubilará con los que ingresarán al mercado laboral, según un estudio de la Fundación Adecco. En el País Vasco, de aquí a diez años, la previsión dicta que, por cada 4,6 personas que jubilen, solo una ingresará al mercado laboral, situación que posiciona a Euskadi como la región con el revelo generacional más desfavorable de España, seguido de Castilla y León y Galicia, cuyo índice se ubica en 4,4. Asturias también presenta una situación desfavorable si se considera que por cada 4 jubilados solo habrá un nuevo trabajador; Extremadura (3,6), Cantabria (3,5), Canarias (3,3) y Navarra (3,1) le siguen en el listado. Según el estudio, las regiones mencionadas presentan una previsión de relevo generacional más desfavorable que la media nacional, lo que se explica por una tasa de envejecimiento alta y una tasa de actividad de las personas jóvenes que también es inferior al promedio en España. Las comunidades autónomas que presentan una previsión más positiva de relevo generacional son Murcia (2), Cataluña (2,2) y Baleares (2,6), que igualmente se encuentran en una situación «crítica».

No hay relevo generacional. El desafío demográfico al que se enfrenta España por la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la fuga de talento cualificado está ampliando la brecha entre el número de jubilados y el de trabajadores que deben pagar estas pensiones a pasos agigantados. En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán se incorporarán al mercado laboral. Es decir, que solo se cubrirán un tercio de estas salidas, según el informe.

Estas proyecciones de nuevos trabajadores se han realizado a partir de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) teniendo en cuenta que actualmente hay en España 4,8 millones de personas de entre 6 y 15 años y que la tasa de actividad para los menores de 25 años es del 37,8%. Por lo tanto, dentro de diez años, de estos 4,8 millones, 1,8 millones pasarán a formar parte de la población activa.