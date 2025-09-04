El Gobierno no se «somete» a Ryanair y negocia con otras aerolíneas para cubir el vacío

Publicado por EDURNE MARTÍNEZ / CRISTINA CÁNDIDO Madrid Creado: Actualizado:

La decisión de Ryanair de recortar un millón de plazas en aeropuertos españoles amenaza la hegemonía de España como segunda mayor potencia turística mundial, una posición que se ha consolidado, entre otros motivos, por la calidad de su conectividad aérea, con un 80% de sus visitantes llegando en avión. Pero el Gobierno trabaja ya con otras aerolíneas para cubrir este "abandono".

Y es que los ajustes que la aerolínea irlandesa anunció este miércoles suponen una reducción del tráfico aéreo en los aeropuertos secundarios -aquellos con menos de tres millones de pasajeros- del 41% (600.000 plazas). Además, la compañía de bajo coste reducirá un 10% su oferta de asientos en las Islas Canarias (400.000 plazas), con una cancelación de 36 conexiones con la Península y la suspensión de todos sus vuelos a Tenerife Norte desde el próximo 1 de octubre.

Este recorte afectará en mayor medida a Santiago de Compostela, donde cierra su base de dos aviones; a Vigo, donde suspende todos los vuelos a partir del próximo 1 de enero; Zaragoza (-45% de capacidad); Santander (-38%); Asturias (-16%); y Vitoria (-2%). Además, Ryanair continuará sin operar en Valladolid y Jerez durante el invierno.

Desvío a otros países

La razón de este tijeretazo responde a las "excesivas" tasas y la falta de competitividad en estas infraestructuras que la aerolínea atribuye a Aena. "Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas", justificó el CEO de la compañía irlandesa, Eddie Wilson, en una rueda de prensa celebrada en Madrid. Todo ello supondrá el desvío de dos millones de plazas anuales a países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Suecia y Hungría, "donde están reduciendo los costes de acceso (especialmente en los aeropuertos regionales) para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo, lo que hace que las regiones españolas sean irremediablemente poco competitivas", explicó Wilson.

Para Ryanair, Aena no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales y solo quiere centrarse en obtener "beneficios récord de los principales aeropuertos" españoles tras haber aumentado las tasas un 6,5% para 2026 hasta los 11,03 euros por pasajero.

La suspensión de sus servicios en algunos de los aeropuertos regionales es un golpe que desde el Gobierno tratarán de amortiguar diversificando operadores para suplir la pérdida de conectividad en los aeropuertos afectados. "No nos someteremos a las decisiones arbitrarias de una compañía", afirmó desde Santander el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien aseguró que trabajarán para "diversificar los operadores que puedan rellenar el abandono de posibles conectividades".

El peligro ante la falta de conectividad para estos territorios llega en un momento crucial para el sector turístico, ya que algunos de los aeropuertos afectados son los de ciudades medianas menos masificadas y donde estaba empezando a despegar el turismo tras la pandemia.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron a este periódico que "no habrá perjuicio para los usuarios" porque "la oferta de asientos seguirá subiendo a pesar de Ryanair". Desde el departamento que dirige Óscar Puente indican que la firma irlandesa "vuelve a chantajear a España" con este recorte de plazas, en un país cuyo sistema aeroportuario "es de los más competitivos del mundo en cuanto a tarifas".

Aena informó este mismo martes de que las aerolíneas ofertarán otro récord de asientos para la temporada de invierno (del 26 octubre al 28 de marzo de 2026) en los aeropuertos españoles. "España es una gran potencia con enorme atractivo y la conectividad se basa en la calidad de su red aeroportuaria, entre otros motivos", explicó Hereu, que aseguró que ese activo "se tiene que seguir manteniendo" con "tasas racionales".

Los cien millones de turistas, ¿en riesgo?

El pulso entre Ryanair y Aena no hace sino sumar otra piedra más en el camino para conquistar la ansiada barrera histórica de los 100 millones de visitantes extranjeros en 2025. Los datos de julio del INE evidencian ciertos síntomas de desaceleración con la caída en la llegada de turistas alemanes y franceses en julio y el frenazo de los británicos, los tres principales mercados. En los primeros siete meses del año han sido 55,5 millones de turistas extranjeros los que han visitado España, lo que adelanta complicaciones para alcanzar el hito estadístico pese a que la ocupación en muchos destinos como la Comunidad Valenciana sigue siendo muy alta.

Aena carga contra Ryanair por "atemorizar" a la ciudadanía

Ryanair lleva batallando contra Aena desde que tras la pandemia el gestor comenzó a solicitar que se acabara con la congelación de las tasas que cobran a las aerolíneas por sus servicios. La última guerra se libró este miércoles, cuando la irlandesa consumó su ajuste de plazas y Aena reaccionó con un duro comunicado en el que la acusó de "atemorizar" a la opinión pública con estas amenazas.

El gestor defiende que en los aeropuertos regionales la subida de tarifas de Aena desde 2023 ha supuesto un incremento de los billetes de 2 euros, muy por debajo del promedio de los aeropuertos de la red, de unos 10 euros, unas tarifas bonificadas que "demuestran el esfuerzo de Aena y el Gobierno de la promoción turística de estos territorios" A su juicio, no es verdad que Ryanair elimine rutas porque las tarifas son caras.

"La realidad es más prosaica: las elimina porque Ryanair traslada sus aviones a los aeropuertos en los que puede fijar precios más altos en sus billetes de avión y ganar así más dinero, como por ejemplo en los grandes aeropuertos españoles", apuntó.