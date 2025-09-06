Las políticas de Trump destruyen empleo en EE UU

Publicado por SERGIO LLAMAS / EDURNE MARTÍNEZ | Madrid Creado: Actualizado:

La creación de empleo pierde empuje en Estados Unidos y contradice las promesas de Trump. En agosto se crearon únicamente 22.000 puestos de trabajo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), muy por debajo de los 75.000 que habían llegado a estimar los analistas y de los 79.000 calculados en junio. Unos datos a los que se suman, además, las preocupantes revisiones de junio, que frente al crecimiento anunciado inicialmente advierten ahora que habrían supuesto, en realidad, la destrucción de 13.000 puestos de trabajo, la primera caída de la ocupación en más de cuatro años.

Los datos de agosto recogen una tasa de desempleo que sube ahora al 4,3%, desde el 4,2% de julio y el 4,1% de junio. Suponen, así, las cifras más altas desde finales del 2021, en un escenario de enfriamiento marcado por la pandemia. Estas cifras alimentan las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El banco central de Estados Unidos podría apostar por esta estrategia para apoyar la economía en la reunión que celebrarán el próximo 17 de septiembre.

Los malos resultados del empleo ponen en un brete a la administración Trump. El mandatario de EE UU llegó a la Casa Blanca con la promesa de disparar la creación de empleo, una materia en la que su predecesor, Joe Biden, mantuvo mejoras durante todo su mandato. Esto no sucede con el nuevo inquilino. El crecimiento de empleo que en junio se había estimado en 14.000 personas ha sido revisado ahora y el resultado marca una caída de 13.000 personas.

Datos «manipulados» Se trata de una cuestión que preocupa especialmente, ya que los datos de empleo suelen ser claves para que la FED ajuste las tasas de interés, una materia que tiene obsesionado a Trump. De ahí, también, que las cifras publicadas ahora se encuentren bajo un escrutinio especialmente intenso.

El propio presidente de EE UU llegó a afirmar el pasado mes que las cifras habían sido «manipuladas» con intenciones políticas y ordenó la destitución de la funcionaria encargada de los datos de empleo (nombrada en su momento por Biden) para que fuera reemplazada «por alguien mucho más competente y cualificado».

La guerra comercial ya está impactando en el crecimiento de la economía europea. Los datos confirmados este viernes por la agencia de estadística europea, Eurostat, indican que el bloque de la moneda común avanzó solo un 0,1% en el segundo trimestre, coincidiendo con el comienzo de la guerra arancelaria y frenando bruscamente su avance del 0,6% registrado en el primer trimestre del año. Respecto a hace un año, el ritmo de crecimiento del PIB de la eurozona aumentó un 1,5%, una décima menos que en los tres primeros meses de 2025 y muy por debajo del 2,1% que avanza Estados Unidos a nivel interanual en este periodo.

Y en este contexto destaca particularmente el buen desempeño de España, que se queda en segunda posición entre los países que más crecen de la eurozona en el segundo trimestre. Eurostat confirma el dato que daba el INE hace unas semanas y revelaba que la economía española creció a un ritmo del 0,7% entre abril y junio, una décima más que en el primero. España solo queda por detrás de Croacia, que avanzó un 1,2%, pero su crecimiento está muy por encima del de las mayores potencias europeas hasta ahora: Francia solo obtiene un 0,3% y Países Bajos, un 0,1%. Es más, Alemania e Italia vuelven a registrar retrocesos del PIB, del -0,3% y -0,1%, respectivamente. También cae Finlandia, en su caso un 0,4%, el país al que peor le fue en el segundo trimestre.

España se sitúa al nivel de Estados Unidos a nivel intertrimestral (la potencia creció un 0,8%, solo una décima por encima de España), e incluso por encima a nivel interanual, cuando España mejoró un 2,8% frente al 2,1% de EE UU. De hecho, EE UU ha vivido un gran rebote en el segundo trimestre del año, ya que comenzó el ejercicio anotándose una caída del -0,1% por el 'boom' de las compras realizadas a otros países para anticiparse a los aranceles con los que comenzaba a amenazar Donald Trump.

A nivel europeo, la principal contribución al PIB fue por el consumo público, aunque también fue positivo el privado. En cambio, las exportaciones tuvieron un impacto negativo sobre la formación del PIB. Los datos de Eurostat revelan que las ventas al exterior cayeron un 0,5% en el bloque del euro, mientras que las importaciones se mantuvieron estables, lo que refleja una vez más el impacto negativo de la guerra arancelaria.

Los noticias no son tan buenas para España en el ámbito del empleo. Nuestro país sigue a la cabeza también del ranking, pero en este caso por un motivo más negativo: el paro. Pero como es evidente, desde niveles más altos de paro, el mercado laboral puede crecer más. En este sentido, España presentó el mayor incrementos del empleo en el segundo trimestre. Así, Eurostat reveló que la tasa de empleo creció un 0,1% en la eurozona, mientras que en España se disparó un 0,7%.

En total, hay 171,6 millones de personas ocupadas en el área del euro, una cifra que sube hasta rozar los 220 millones en el conjunto de la Unión Europea, un récord histórico.