Frenazo de ventas y beneficio de Inditex pero no en la Bolsa: se dispara un 6,5%

Inditex confirma el duro frenazo que sufre su negocio en los últimos trimestres, que ha lastrado el valor de la compañía en Bolsa con una caída acumulada este año del entorno del 10%, frente a la subida del 30% que suma el Ibex-35 en el mismo periodo. El gigante textil no es ajeno a las dificultades que vive todo el sector y, durante su primer semestre fiscal (febrero-julio), ganó 2.791 millones de euros. Se trata de un nuevo récord para la empresa, pero apenas representa un 0,8% más que el año anterior. Y las ventas subieron solo un 1,6%, hasta los 18.357 millones.

Los datos se quedan por debajo de lo esperado por los analistas, sobre todo porque hace justo un año, la compañía —que ya empezaba a notar la desaceleración-, presentó un ritmo de crecimiento superior, del 10% en el caso del beneficio, mientras que los ingresos subían al 7,2%. La firma presidida por Marta Ortega reconoce que se mueve «en un entorno complejo», pero confía en que la segunda parte de su ejercicio fiscal —cuando en las cuentas entran a jugar factores como la campaña de Navidad o las rebajas de enero— sea más positiva.

«Las colecciones de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes y las ventas en tienda y online entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024», apunta en un comunicado. Es precisamente esa percepción de que lo peor ha pasado la que ayer animó a los inversores a retomar posiciones en el valor, que se disparó un 6,5% en Bolsa hasta los 45,43 euros por acción.

«En general, los resultados han sido malos, pero el mercado está reaccionando de manera muy positiva al crecimiento de estas semanas porque supone volver a tasas a las que Inditex nos venía acostumbrando», apuntan los analistas de XTB. Más prudente se muestra Elena Fernández-Trapiella, analista de Bankinter. «Los fundamentales y el modelo de negocio siguen siendo muy sólidos, pero el valor seguirá reflejando la desaceleración en el crecimiento y la dificultad para seguir expandiendo unos márgenes en niveles muy elevados con perspectiva histórica y frente a sus competidores».

En concreto, el margen bruto —beneficio que queda tras restar los costes de producción a los ingresos por ventas— se situó en 10.703 millones de euros, un 1,5% más, hasta rondar el 58,3% de las ventas. Zara, buque insignia Zara sigue siendo el buque insignia de la compañía con unas ventas de 13.150 millones de euros en el primer semestre, copando el 71,6% del total.