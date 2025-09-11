Diario de León

El BCE cumple con lo esperado y fija de nuevo los tipos en el 2%

Pone fin así a los agresivos movimientos que han sufrido las tasas en los últimos años

Vista exterior de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Berlín.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guión y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por esperar después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

«El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración [...] sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios», ha explicado el instituto emisor.

El BCE ha insistido en que cuenta con la «determinación» de estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo, para lo que se aplicará un enfoque dependiente de los datos a la hora de fijar los tipos «reunión a reunión».

Las futuras decisiones se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El organismo dirigido por Christine Lagarde ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos. En cuanto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo «mesurado y predecible» al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

La previsión de crecimiento se eleva un 1,2 % en la eurozona

El Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado tres décimas, hasta el 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, en tanto que ha rebajado una décima, al 1 %, el pronosticado para 2026 y ha mantenido en el 1,3 % el de 2027. Además, el BCE ha elevado una décima, al 2,1 %, la inflación media prevista para este ejercicio, con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2 % que la entidad mantiene como referencia para la toma de sus decisiones de política monetaria. Para 2026 la previsión de inflación general en la eurozona se eleva también una décima, al 1,7 %, en tanto que para 2027 baja al 1,9 %, una décima menos. El comunicado publicado este jueves por el BCE dice que las nuevas proyecciones de los expertos presentan un panorama «muy similar» al de junio. La inflación subyacente (sin energía ni alimentos) se mantendrá en el 2,4 % este año y en el 1,9 % el próximo, para bajar al 1,8 % en 2027, una décima menos de lo previsto en junio. El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un alza del 0,68%, hasta situarse en 15.231,3 puntos, en una jornada en la que se ha conocido la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria. Respecto al PIB, el crecimiento de la economía se situaría en el 1,2% en 2025, tres décimas más que lo previsto en junio. La proyección para 2026 es ahora una décima inferior, situándose en el 1%, al tiempo que la proyección para 2027 se mantiene sin variación en el 1,3%. En el ámbito internacional, se ha conocido que el índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en agosto en el 2,9% interanual, lo que implica una aceleración de dos décimas desde el registro del mes anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales.
