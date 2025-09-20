Sabadell desvela que ningún cliente ha acudido aún a la opa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los clientes de Banco Sabadell con acciones de la entidad optan por el inmovilismo a la espera de una posible mejora de la opa de BBVA. El consejero delegado de la catalana, César González-Bueno, desveló ayer que, a día de hoy y desde que se inició el periodo de aceptación, el porcentaje de minoristas con títulos depositados en el banco —que representan el 80% de sus clientes ‘retail’ y casi la mitad del capital— «es del 0,0%». Aunque los datos completos solo los maneja el banco con sede en Bilbao, esta tendencia de los clientes del Sabadell es, a su juicio, «bastante significativa». Algo con lo que coinciden algunos analistas como los de la firma XTB, que consideran que las cifras presentadas «llaman la atención» porque, «aunque es cierto que con una prima negativa la operación pierde bastante atractivo, pensábamos que algunos minoritarios acudirían simplemente por las expectativas de formar parte de un banco más grande». Tanto González-Bueno como el presidente de la entidad, Josep Oliu, criticaron la «confusión» que, a su juicio, están generando las declaraciones públicas del presidente de BBVA, Carlos Torres, en las que el directivo se empeña en defender que no habrá mejora del canje. «Hay confusión; es perfectamente lícito esperar al último momento para subir el precio en una opa hostil, pero es más cuestionable garantizar que no lo vas a hacer ante la prensa, ante los inversores, etc., cuando esa posibilidad sí está en el folleto», advirtió González-Bueno. «Si es así y no va haber mejora, tienes que ponerlo por escrito y comprometerte jurídicamente», sentenció. El banquero explicó que esta situación «sería totalmente impensable bajo el derecho anglosajón». Por eso, insistió en que «es urgente que BBVA clarifique y ponga de forma vinculante que no va a mejorar la oferta». «Si lo dices públicamente, escríbelo y comprométete», insistió. La opinión de los fondos La próxima semana será clave para desvelar la estrategia del banco vasco, que cuenta hasta el 23 septiembre —el 24 según estiman en la entidad catalana— para determinar si finalmente mejorará o no la opa. La sensación en el mercado es que sí debería hacerlo para alcanzar su objetivo de aceptación del 50%, lo que facilitaría la gestión de la compra del Sabadell y la fusión.