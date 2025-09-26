La UE busca solucionar la crisis de la vivienda con rebajas de impuestos a los jóvenes

Publicado por Olatz Hernández / Cristina Cándido Bruselas / Madrid Creado: Actualizado:

Hipotecas más baratas para los jóvenes y una exención de impuestos en la compra de la primera vivienda. Esta es la fórmula con la que el Parlamento europeo quiere atajar la crisis habitacional que atraviesa la Unión y que afecta «en mayor medida a los hogares de renta baja y media» con una especial incidencia en las personas de menor edad.

«En ciertos Estados miembros, hasta el 70% de los jóvenes adultos de entre 18 y 24 años no tuvieron otra alternativa que seguir viviendo con sus padres", recalca el informe presentado ayer en la Comisión de Vivienda de la Eurocámara por el eurodiputado popular Borja Giménez. En el caso de España, la edad de emancipación se dispara hasta los 30 años.

El informe pide incentivos para la compra de vivienda con programas específicos y mecanismos de apoyo hipotecario para los jóvenes en la compra de su primera casa con «préstamos de bajo interés", entre otros. Exige, también, acelerar los permisos de construcción de nueva vivienda para favorecer una mayor oferta en el mercado inmobiliario. El documento, que no es vinculante, admitirá enmiendas de los grupos políticos hasta el 20 de octubre y, tras las negociaciones, se presentará previsiblemente para su aprobación en el pleno de marzo. El texto pone el acento sobre el alza de los precios de la vivienda —que se han incrementado en un 48% en los últimos ocho años en el caso de la compra y un 18% en el del alquiler-, lo que ha provocado que esta cuestión se convierta en una de las mayores preocupaciones para las instituciones europeas. Prueba de ello es que en su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyese en su gabinete a un comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen y que anunciase recientemente que convocará a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la primera cumbre temática sobre vivienda para abordar este problema.

La estadística actualizada este jueves por el INE volvió a poner negro sobre blanco el boom en el que se encuentra el mercado inmobiliario español. Mientras que la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones -la mayor cifra en un mes de julio desde 2007- el número de hipotecas subió un 25% respecto julio de 2024, hasta sumar 45.067 préstamos, récord de quince años. "La poca oferta disponible hace prever que a corto plazo veamos la misma tendencia: récord de ventas y de precios", pronostica Ferran Font, director de estudios de Pisos.com. Para el eurodiputado del PP, el problema es que "la demanda es alta y la oferta demasiado baja" por lo que anima a las instituciones europeas y a las autoridades regionales a identificar las necesidades sobre vivienda y a "diseñar medidas específicas para la población local". El informe subraya la necesidad de medidas "urgentes" para reducir la carga administrativa, que alivie los cuellos de botella y agilice los permisos de construcción para "impulsar" la oferta del parque inmobiliario. Según los datos de Estadística, 93%? de las viviendas transmitidas correspondieron al mercado libre, mientras que solo el 6,1% eran de protección oficial.