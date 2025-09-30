Los precios repuntan al 2,9% en septiembre y empujan al alza la subida de las pensiones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La inflación vuelve a repuntar en España y se sitúa en el nivel más alto desde el pasado mes de febrero. El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió dos décimas más en septiembre, hasta situarse en el 2,9%, según el dato adelantado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios de la electricidad suben ligeramente, pero lo que más tiró al alza del dato de septiembre fue el encarecimiento de los carburantes. La inflación vuelve a despuntar tras la estabilización de agosto y julio, después de repuntar ese mes cuatro décimas por el alza de la energía. De esta forma, España se aleja del entorno seguro del 2% recomendado por el Banco Central Europeo (BCE) y se acerca peligrosamente a una tasa del 3%, nivel que Funcas pronosticaba que se alcanzaría ya en septiembre. Y es que el proceso de desinflación podría verse dificultado por el encarecimiento de las importaciones a Estados Unidos y los ajustes en las cadenas de suministro, sobre todo si la fragmentación comercial continúa escalando. Además, este repunte empuja al alza la subida de las pensiones, que se decidirá con la inflación media de noviembre de 2024 a noviembre de 2025. También la brecha con la inflación media de la eurozona sigue ensanchándose. El dato de Eurostat de agosto —último disponible— marcó una tasa del 2%, muy por debajo de la española. Alemania registró un 2,1% en agosto, en línea con el objetivo del BCE. Y otras potencias europeas como Francia o Italia se sitúan ya muy por debajo del 2%, en el 0,8% y 1,2% respectivamente. Y la inflación mensual (septiembre sobre agosto) se redujo un 0,4% ya que los carburantes y electricidad suben menos que el mes pasado.