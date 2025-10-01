Díaz logra vía rápida para el control horario

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno aprobó este martes la tramitación urgente del nuevo registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cumplido su propósito de lanzar los trámites del endurecimiento de los fichajes y se resarce del varapalo que sufrió el recorte de jornada en el Congreso. La vía rápida de aprobación recorta a la mitad los plazos en los que deben entregarse los informes preceptivos antes de su aprobación definitiva en el cónclave ministerial. Pero antes debe pasar por dos comisiones controladas por el ala socialista del Ejecutivo, que será en definitiva quien controle los tiempos. El real decreto también debe sortear las dudas que órganos como el Consejo Económico y Social (CES) señaló en su dictamen sobre la ley fracasada en las Cortes, en el que apuntó que el registro digital debería establecer excepciones para determinados sectores con dificultades de acceso a medios electrónicos, como el agrario o el pesquero, y extenderse a las empleadas del hogar. Desde Trabajo sostienen que con un registro «eficaz» que permita a la Inspección de Trabajo hacer un control «masivo» a las empresas, la jornada efectiva de trabajo puede, incluso, bajar más de lo que se iba a lograr con la rebaja de jornada a 37,5 horas. El endurecimiento del registro presenta varios cambios clave frente al sistema actual: será digital y verificable en tiempo real, se aplicará a todos los registros de jornada, la empresa no podrá modificar los fichajes sin el consentimiento del trabajador y cada empleado tendrá acceso inmediato a su registro. Además, la Inspección de Trabajo tendrá acceso remoto y podrá comprobar a golpe de clic si se cumplen las jornadas o si cada hora extra está pagada o descansada. Díaz —que, a diferencia del día en que el Consejo de Ministros inició los trámites para introducir las 37,5 horas semanales— no compareció en la rueda de prensa en Moncloa este martes— celebró este paso en un vídeo. Según sus cálculos, en España se hacen más 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana. «Es dinero y tiempo que es vuestro, que os pertenece y que ahora vamos a proteger", defendió. También los sindicatos han celebrado este avance pero instan al Gobierno a que la medida recoja la «literalidad del texto recogido en la propuesta de ley» que pactaron con Díaz sin la patronal.

