La industria quiere endosar el apagón a las familias

La industria quiere que se empiece a repartir entre todos los consumidores el sobrecoste del modo reforzado que está aplicando Red Eléctrica (REE) desde el apagón. Este escudo para asegurar el suministro tras el susto del 28 de abril ha supuesto un incremento de 800 millones de euros en estos cinco meses, según adelantó ayer El Mundo y confirmaron a este periódico fuentes del sector. Y aunque la competencia es de la CNMC, el Gobierno puede influir en que este reparto sea «más equitativo», apuntan. ¿Cómo se repartirían mejor estos costes? La industria aboga por incluir un extra en las facturas de la luz de todos los consumidores; en concreto, aumentar la parte fija de los peajes. En España el sobrecoste por el nuevo ajuste de Red Eléctrica para dar mayor estabilidad al sistema se reparte directamente en el coste de la luz: los que más consumen, más pagan. Por ello, la industria electrointensiva considera que esta subida les resta competitividad respecto a otros países europeos, donde los sobrecostes no se reparten de esta forma. «Una parte de este sobrecoste (de 800 millones) es por el escudo» de Red Eléctrica, afirman fuentes de la industria electrointensiva, que calculan que es un 50% más que el año pasado, cuando ya había sido el mayor coste registrado. La industria está manteniendo reuniones con Transición Ecológica —la próxima será en dos semanas, confirman fuentes del sector-, pero no solo con ellos. También con el Ministerio de Economía e incluso con el gabinete económico de Moncloa. Su objetivo es hacerles ver la diferencia competitiva entre España y Europa por el reparto de los costes de reajuste del sistema. Feique, la patronal de la industria química, apunta a que son necesarias unas medidas que permitan rebajar el precio final de su factura por debajo de los 40 euros megavatio hora (MWh) fijándose en el modelo de Alemania y Francia, países con los que compiten las empresas españolas del sector químico a nivel europeo. El momento elegido para solicitar este cambio no es casual. Este viernes el grupo de expertos europeos Entso-e hace públicas sus conclusiones y hay expectación sobre el análisis que hará este panel de la situación, aunque no se prevé que haya grandes novedades respecto al informe de Red Eléctrica sobre el «cero eléctrico».

