Yolanda Díaz le declara ahora la guerra a Uber

Tras la victoria contra Glovo, después de años de conflicto y sentencias millonarias, Yolanda Díaz comienza ahora otra guerra contra Uber, la plataforma de VTC y de comida a domicilio, para que regularice a sus falsos autónomos. «Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España», advirtió este jueves la ministra de Trabajo, que aseguró que «caerá el peso de la ley ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país». En este sentido, Díaz, durante la presentación del ‘Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027’, puso de ejemplo la batalla con Glovo como método de coacción a Uber: «Ya lo hemos hecho con otra empresa que se mostraba rebelde y lo vamos a hacer con Uber. No hemos llegado incluso a reformar el código penal incorporando un precepto que regula esta materia para nada», señaló, en referencia a la ley ‘rider’.Así, la ministra de Trabajo recalcó que el Gobierno hará «lo que tenga que hacer» con esta empresa, «porque presuntamente se encuentra al margen de la ley del país", una ley que —recalcó— «no tiene escapatoria"