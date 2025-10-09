Bruselas sanciona a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Golpe a la medida tomada recientemente por el Ministerio de Consumo a las aerolíneas 'low cost' que cobran por el equipaje de cabina. La Comisión Europea anunció este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar un extra por el equipaje de mano. Bruselas considera que el Gobierno español está restringiendo con esta medida la libertad de las empresas para fijar precios, tal y como denunciaban las propias aerolíneas. La Comisión da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios. A partir de este momento se establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. Si no se resuelve el conflicto, la Comisión Europea puede pasar a una segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el TJUE. Pero el Ministerio de Consumo no va a dar su brazo a torcer fácilmente. En un comunicado remitido nada más conocer la apertura del expediente, el gabinete liderado por Pablo Bustinduy afirma que las sanciones a las aerolíneas «tienen argumentación jurídica». Desde Consumo argumentan que cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo. De hecho, aseguran que España tiene abiertos 94 en la actualidad, uno de ellos por la opa de BBVA a Sabadell, ya que la Comisión Europea detectó que podría incumplirse la normativa bancaria de la UE, por lo que tienen confianza en que se resuelva rápidamente este asunto.