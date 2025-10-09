Moody's eleva a A3 la nota de Eurocaja Rural

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La agencia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable. Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta Aaa, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia. Destaca de la entidad la alta calidad de sus activos, con niveles históricamente bajos de préstamos dudosos e inmuebles adjudicados y su política de concesión conservadora junto con un alto nivel de cobertura del 140,65% frente a un 69,30% del sector. Respecto a la solvencia, la mejora se fundamenta en una capitalización sólida, con una ratio CET1 del 20,10%; una buena capacidad de generación de beneficios, obteniendo un resultado tras impuestos de 116 millones.