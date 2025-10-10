Diario de León

Trabajo quiere ampliar el permiso por muerte a 10 días

Yolanda Díaz anuncia que aprobará vía Decreto un permiso por cuidados paliativos

Yolanda Díaz ayer, durante una visita a los astilleros de Navantia en Ferrol.

Yolanda Díaz ayer, durante una visita a los astilleros de Navantia en Ferrol.Kiko Delgado

Publicado por
Agencias
Madrid

Creado:

Actualizado:

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar el permiso retribuido por fallecimiento hasta un máximo de diez días, algo que ha sido bien acogido por parte de los sindicatos, aunque han recriminado al Gobierno la ausencia de negociación, mientras que la patronal CEOE ha tachado el anuncio de «ocurrencia». Yolanda Díaz ha anunciado este jueves la intención de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días, así como la de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos. Este cambio, cuyos trámites se iniciarán próximamente y que Díaz ha señalado que ha sido consensuado en el seno del Gobierno, pero no con los agentes sociales, se llevará a cabo vía decreto ley, ya que supone una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Fuentes del Ministerio de Trabajo han apuntado que el permiso irá en función del grado de consanguinidad, como ocurre actualmente. En cuanto al permiso por cuidados paliativos, las mismas fuentes explican que, en función de las circunstancias, se podrá hacer también mediante reducción de jornada y, al igual que el permiso por fallecimiento de familiar, serían retribuidos por las empresas. "Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un padre, una madre, un hijo o un amigo. Ningún padre o madre puede trabajar cuando su hija está enferma o en paliativos", ha considerado Díaz. En un comunicado, UGT ha recogido que esta medida «constituye un avance necesario» en la protección de los derechos laborales y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; al tiempo que igualaría a España con la situación que ya existe en los países europeos del entorno. No obstante, UGT entiende que una modificación de esta naturaleza debe abordarse en el marco del diálogo social, ya que sólo así «se podrá garantizar que el cambio legislativo responda al equilibrio y consenso que caracteriza a las reformas del Estatuto de los Trabajadores». Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no le ha comunicado su intención y ha tachado de «ocurrencia» el anuncio de una medida que no se ha abordado en el marco del diálogo social y de la que no tiene información alguna al respecto.

El nuevo registro horario obligará a la compensación de las horas extras

El nuevo registro horario deberá detallar, entre otros aspectos, las pausas de trabajo dentro de la jornada, así como las horas extraordinarias y cómo se van a compensar si con tiempo de descanso o pagándolas. Entre los detalles que deberá recoger estará el horario concreto de inicio y finalización de cada pausa, la jornada que se desarrolla en modo presencial o a distancia o la identificación de la naturaleza «ordinaria, extraordinaria o complementaria» de las horas trabajadas. En caso de realización de horas extraordinarias, añade el texto, deberá especificarse si se compensarán con tiempo de descanso o si se retribuirán.El registro también obligará a detallar los tiempos de espera y a disposición de la empresa o las interrupciones del disfrute del derecho a la desconexión. El proyecto de real decreto desarrolla además que el registro debe hacerlo cada trabajador «de forma libre, personal, directa e inmediata al comenzar y finalizar cada situación de obligado registro». Asimismo, la empresa ha de garantizar que los registros se llevan a cabo «libremente", sin «condicionamiento o presión». Además, cualquier modificación deberá contar con el visto bueno de empresa y trabajador y, en caso de discrepancia, se recurrirá a la representación legal de las personas trabajadoras, pero, si no se llega a un acuerdo, el empleado hará constar su disconformidad en el propio registro. La empresa deberá garantizar que el registro no se ubique en zonas de acceso público ni encontrarse accesible a personas distintas de las que deban realizarlo, así como asegurar la conservación de los datos durante cuatro años. La norma detalla que se permitirá a los trabajadores «consultar y obtener copia de sus asientos y modificaciones, en cualquier momento y de forma inmediata, al menos, en su lugar de trabajo». Y que, sin perjuicio de lo anterior, la empresa entregará, junto al recibo de salarios, copia del resumen del periodo fijado para el abono de las retribuciones.
tracking