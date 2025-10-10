Trabajo quiere ampliar el permiso por muerte a 10 días

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar el permiso retribuido por fallecimiento hasta un máximo de diez días, algo que ha sido bien acogido por parte de los sindicatos, aunque han recriminado al Gobierno la ausencia de negociación, mientras que la patronal CEOE ha tachado el anuncio de «ocurrencia». Yolanda Díaz ha anunciado este jueves la intención de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días, así como la de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos. Este cambio, cuyos trámites se iniciarán próximamente y que Díaz ha señalado que ha sido consensuado en el seno del Gobierno, pero no con los agentes sociales, se llevará a cabo vía decreto ley, ya que supone una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Fuentes del Ministerio de Trabajo han apuntado que el permiso irá en función del grado de consanguinidad, como ocurre actualmente. En cuanto al permiso por cuidados paliativos, las mismas fuentes explican que, en función de las circunstancias, se podrá hacer también mediante reducción de jornada y, al igual que el permiso por fallecimiento de familiar, serían retribuidos por las empresas. "Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un padre, una madre, un hijo o un amigo. Ningún padre o madre puede trabajar cuando su hija está enferma o en paliativos", ha considerado Díaz. En un comunicado, UGT ha recogido que esta medida «constituye un avance necesario» en la protección de los derechos laborales y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; al tiempo que igualaría a España con la situación que ya existe en los países europeos del entorno. No obstante, UGT entiende que una modificación de esta naturaleza debe abordarse en el marco del diálogo social, ya que sólo así «se podrá garantizar que el cambio legislativo responda al equilibrio y consenso que caracteriza a las reformas del Estatuto de los Trabajadores». Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no le ha comunicado su intención y ha tachado de «ocurrencia» el anuncio de una medida que no se ha abordado en el marco del diálogo social y de la que no tiene información alguna al respecto.