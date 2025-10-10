Acordados los servicios mínimos para la huelga general en CyL

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha garantizado la prestación de los servicios que son esenciales para los ciudadanos, atendiendo al interés general y a las obligaciones de los poderes públicos para velar por esos intereses durante la huelga general prevista para el próximo día 15 de octubre. Diferentes organizaciones sindicales han convocado huelga general para ese día que afecta a la totalidad de los trabajadores de todas las empresas privadas y organismos públicos de España. Así lo comunicó la Dirección General de Trabajo a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, tras preaviso de los sindicatos al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma los días 29 de septiembre y 3 de octubre. En consecuencia, ante el anuncio de huelga, la Junta ve imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación y el mantenimiento de los servicios.