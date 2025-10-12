Trump anuncia que subirá los aranceles a China un 100% a partir del 1 de noviembre

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes unos aranceles suplementarios del 100% sobre China a partir del 1 de noviembre a causa de los controles «extraordinariamente agresivos» que el gigante asiático pondrá sobre sus exportaciones. EE UU impondrá también sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir de esa misma fecha, añadió el magnate en un mensaje en su red Truth Social. Cuando parecía que la guerra comercial que Donald Trump emprendió contra China en abril había dejado atrás su punto álgido, el líder republicano volvió a sembrar el caos. Pocas horas antes ya había adelantado la amenaza. El mandatario aseguró que «ya no hay motivos» para asistir a la reunión que tenía prevista con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, precisamente programada con el objetivo de limar asperezas comerciales. Este nuevo episodio llega después de que Pekín anunciase el jueves un mayor control a las exportaciones de las denominadas 'tierras raras', materiales químicos críticos que sirven tanto para la fabricación de imanes, vehículos eléctricos y turbinas eólicas, como para la industria de defensa, pantallas electrónicas o el propio desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Este último punto resulta especialmente crítico, ya que las empresas tecnológicas estadounidenses han anunciado inversiones por más de 300.000 millones de dólares en este ámbito, por lo que este último movimiento de Pekín ha sentado especialmente mal en Washington. Cabe recordar que China domina alrededor del 80% de la producción global de estos elementos. En su comunicado, Trump expresó que, debido a este tipo de acciones, el Gobierno chino «se está volviendo muy hostil", indicando que está enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo. "Otros países se han puesto en contacto con nosotros, indignados por esta gran hostilidad comercial que surgió de la nada", afirmó, añadiendo que durante «los últimos seis meses» la relación entre ambas potencias había sido «muy buena", lo que, a su juicio, hace que esta decisión comercial sea «aún más sorprendente».