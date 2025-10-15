Estos son los tres alimentos que más han subido de precio en octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Patatas, uvas blancas y huevos son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre principios de septiembre y principios de octubre de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol

Tras las denuncias de FACUA, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA. Más de año y medio después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2% pasaron al 4%. Estos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10%.

Durante el último mes, la malla de patatas de cinco kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 12,7%. La mayor subida se ha registrado en Lidl, donde ha pasado de 3,69 euros en septiembre a 5,95 euros en septiembre (un 61,2% más).

Por su parte, las uvas blancas sin pepitas (500 gr.) se han encarecido de media un 12,5% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Carrefour, con un 67,1% de incremento (de 1,55 en septiembre a 2,59 euros en octubre). La docena de huevos medianos este mes una media de 10,3% más que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en los huevos de Mercadona, Lidl y Dia, donde coindice un encarecimiento del 19,2% (de 2,60 a 3,10 euros).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las bandejas de champiñones (un 4,4% de media), las mallas de naranjas (un 3,8%) el kilo de harina de trigo (un 0,9%), el arroz redondo (un 0,5%), el paquete de macarrones (un 0,3%) y el brik de leche entera (un 0,1%). Hay varios productos que mantiene un precio idéntico al mes anterior: las lechugas iceberg y los ajos.

Entre los alimentos que cuestan de media este mes menos que en septiembre están las lentejas pardina (-0,8%) el kilo de cebollas (-1,3%), el aceite de oliva (-1,4%), los limones (-2,6%), el aceite de girasol (-3,4%), las zanahorias (-4,2%), las manzanas golden (-4,8%) y las peras conferencia (-18,7%).

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 31% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre octubre de 2024 y octubre de 2025 ha sido el Lidl, pasando de 2,02 a 3,10 euros (un 53,5% más).

Los limones, por su parte, cuesta actualmente un 22,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las peras conferencia ha sido del 18,6% en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio significativo las cebollas (un 16,1%), las uvas blancas sin pepitas (un 16,1%), los ajos (un 10,2%), el aceite de girasol (un 9,7%), las manzanas golden (un 8,9%), el brik de leche entera (un 5,7%), los macarrones (un 2,8%), las naranjas (un 2,0%), el arroz redondo (un 1,7%), la harina de trigo (un 1,4%), los champiñones laminados (un 0,9%) y las lechugas iceberg (un 0,6%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 44,0%. Por su parte, las patatas acumulan una bajada del 9,3%, las zanahorias del 2,1% y las lentejas pardina del 0,7% en los últimos 12 meses.