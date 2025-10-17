BBVA se la juega por el incierto resultado de su opa al Sabadell y la perspectiva de otra

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Máxima incertidumbre en el mercado en las horas previas a conocer el resultado de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dará a conocer este viernes el porcentaje de aceptación de la oferta, así como la cotización de referencia que se tomará para calcular el valor de una posible segunda opa que BBVA tendría que lanzar en efectivo y por el cien por cien de la entidad si finalmente se queda por debajo de su objetivo del 50% y rebaja ese umbral al 30%.

El delicado escenario se reflejó ayer en el mercado, que interpreta desde hace días que la vasca se quedará en ese rango de entre el 30% y el 50% de aceptación. Con esa perspectiva de una segunda opa, la ventaja que mantenía la oferta de BBVA sobre la cotización del Sabadell se esfumó ayer casi por completo. En concreto, la catalana despidió la sesión con una subida del 0,09% hasta los 3,23 euros, mientras que BBVA bajó un 0,44% hasta los 15,72 euros. Eso implica que la prima de la operación —que llegó a rondar el 3% tras la mejora de la oferta por parte del banco con sede en Bilbao— se diluyese por debajo del 0,5%, llegando a cotizar incluso en negativo en los momentos más tensos de la sesión.

La interpretación inmediata es que el mercado ha estado presionando a BBVA y a la propia CNMV con el fin de 'inflar' lo máximo posible el precio de esa hipotética segunda opa. Un escenario, el de pagar más, que el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha negado por activa y por pasiva. Pero con los datos ya conocidos, es más que probable que la vasca se quede en ese rango del 30%-50% que maneja el mercado, tras conocerse que apenas un 2,8% de los minoristas clientes del Sabadell -representativos del 1,1% del capital- acudieron a la oferta.

Conscientes de que la llave la han tenido los institucionales, algunos analistas apuntan a que el peor comportamiento en el parqué de BBVA en estos días puede deberse a las dudas en torno a cómo asumirá el coste de una nueva propuesta, con numerosos informes apuntando a la necesidad de una ampliación de capital para ello.

De nuevo, todo depende de cómo se determine el precio y la fecha que se determine para esa referencia. Pero el encarecimiento de la operación puede rondar los 500 millones de euros, la diferencia de lanzar una opa por el 70% del Sabadell a 3,39 euros -como BBVA valoró a la entidad cuando mejoró la opa el 22 de septiembre-, frente a los 3,26 del 10 de octubre, cuando terminó el periodo de aceptación. Bajando esas cifras a la tierra, implicaría un gasto de más de 11.900 millones si la opa se queda en el 30% y los títulos del Sabadell se pagan a 3,39 euros.

En todo caso, Torres sigue negando que una posible segunda oferta requiera de una ampliación de capital y que, de establecer la CNMV un precio superior al actual, se retirarían del proceso. El foco de todo el mercado se ha desviado así hacia el supervisor, que nunca se ha enfrentado a un caso similar en el que las interpretaciones de la norma para formular ese "precio equitativo" -el mínimo para proteger a los accionistas- son tan dispares, con Sabadell defendiendo que la fecha de referencia debe ser la de liquidación de la oferta (13 días después de la opa).

Ante tanta indefinición, la decisión del organismo dirigido por Carlos San Basilio es compleja y sin precedentes, con el riesgo de poder incluso ser judicializada si parte de los accionistas no están conformes con la fórmula empleada finalmente. A falta de los detalles que se conozcan este viernes, lo único que los inversores tienen claro es que este proceso que dura ya casi 18 meses ha desgastado la imagen de sus participantes a niveles casi extremos. No solo la de los bancos implicados. También la del supervisor y la de la propia ley de opas, cuya imprecisión para este caso ha llevado a los accionistas a acudir a la primera oferta prácticamente a ciegas, sin saber si, esperando, se perderían o no algo mejor.