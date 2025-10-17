Los autónomos proponen una subida de cuotas ligada al IPC

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recogió ayer el guante que el miércoles lanzó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados. «Todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio", afirmó tras quedarse sin apoyos en su propuesta de subida de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. Aprovechando estas palabras, la organización liderada por Lorenzo Amor plantea que las bases de cotización de los trabajadores autónomos estén ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta 2031, en lugar de una «subida lineal y predeterminada de bases».

Esta es una de las diez propuestas que ATA pone sobre la mesa del diálogo social para los trabajadores por cuenta propia. Las restantes se centran en mejorar la protección social, porque, en palabras de esta patronal, «hay desigualdad entre empleados». En la actualidad, los autónomos, a diferencia del resto de asalariados, no cuentan con subsidio para mayores de 52 años, no están cubiertos ante efectos climatológicos adversos, no disponen del permiso por lactancia que sí disfrutan las asalariados, se les sigue cobrando la cuota en caso de enfermedad grave y no se les respeta el SMI en caso de embargo por deudas con la Seguridad Social, señalaron.

ATA plantea este decálogo «como imperativo para que la Administración cumpla con su compromiso». Además, la patronal de los autónomos pidió que la Agencia Tributaria informe al emprendedor de sus rendimientos computables antes de llevar a cabo la regularización, ya que «a día de hoy no se puede recurrir si hay error en los rendimientos", explicaron. Asimismo, reclaman que los pluriactivos coticen en el RETA sin posibilidad de exceder la base máxima.