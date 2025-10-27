China dice haber alcanzado «acuerdo preliminar» con EE.UU. tras la negociación

Publicado por Agencias Kuala Lumpur Creado: Actualizado:

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, aseguró este domingo que Pekín y Washington alcanzaron un «acuerdo preliminar» tras dos días de conversaciones en Kuala Lumpur, a donde hoy llegó el presidente estadounidense, Donald Trump. Afirmó que ambas partes alcanzaron un entendimiento «preliminar» y exploraron «propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas» durante las conversaciones, que definió de «constructivas». «El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectivos procedimientos internos de aprobación», declaró Li, quien agregó que Estados Unidos mantuvo una postura «firme» durante las negociaciones, mientras que China «defendió con determinación» sus intereses. Si bien no aclaró los términos de ese «acuerdo preliminar», Li manifestó que el diálogo entre ambas partes abarcó «numerosos temas», entre ellos los controles a las exportaciones (que Pekín aplica a las tierras raras), la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo y la cooperación antidrogas en torno a esa sustancia. Estados Unidos y China también abordaron la «ampliación adicional» del comercio bilateral, así como las medidas estadounidenses vinculadas a las tarifas portuarias contra los buques chinos, apuntó Li. Unas horas antes, el secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, manifestó que ambas partes habían acordado unas «bases muy sólidas» de cara a la reunión prevista entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo 30 de octubre en Corea del Sur. La segunda jornada de negociaciones económicas y comerciales entre ambas potencias coincidió con el primer día de Trump en Kuala Lumpur, primera parada de su gira asiática.