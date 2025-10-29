La banca central prueba la euforia de las Bolsas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Nuevo acelerón para las bolsas o, por el contrario, la excusa perfecta para recoger beneficios. Los inversores se juegan en apenas 48 horas la euforia que ha llevado al Ibex-35 a máximos en 16.000 puntos, con una avalancha de referencias que definirán la evolución de las bolsas a medio plazo. La Reserva Federal de EE UU (Fed) decidirá este miércoles una nueva bajada en sus tipos de interés. Un movimiento descontado por el mercado y que dirigirá la atención de los operadores al mensaje que su presidente, Jerome Powell, transmitirá tras la reunión, con alguna pista sobre los próximos movimientos del organismo. «Los inversores ven probabilidad del 99% de que la Fed seguirá bajando tipos en cada una de sus dos últimas reuniones de 2025», señala la gestora Muzinich&Co. Cualquier mensaje en contra de esa opinión podría acelerar el nerviosismo y las órdenes de venta. En medio de estas referencias, el mercado también tendrá que lidiar con la ola de resultados que se avecina, especialmente del sector tecnológico, sostén de la subida vertical de las bolsas en los últimos tiempos. «Es la industria con las mayores expectativas de crecimiento".