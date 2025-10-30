Santander marca un nuevo récord y descarta realizar compras en España

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Rentabilidad, rentabilidad y rentabilidad. Es la consigna del Banco Santander, que ha logrado por sexto trimestre consecutivo un nuevo récord y descarta entrar en la actual guerra «irracional» de precios de las hipotecas. «Hay que seguir creciendo de manera rentable", defendió este miércoles el consejero delegado, Héctor Grisi, en la rueda de prensa de presentación de unos resultados «muy sólidos». Para Grisi no tiene sentido tener hipotecas por debajo del 2% y, por ello, resaltó que no les interesa seguir esta estrategia de precios bajos que hunde los márgenes del sector para captar nuevos clientes. «Cuando el mercado es irracional, hay bancos que deciden seguir y atacan al mercado en ese nivel y nosotros no queremos hacerlo", aseguró el CEO mexicano. Pese a ello, la entidad ha logrado captar más de 280.000 nuevos clientes activos en España (aquellos con mayor vinculación y los más relevantes en términos de rentabilidad) mientras se desarrollaba la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell y ha sumado siete millones de nuevos clientes en el último año a nivel global. Su objetivo de crecer pero no a cualquier cosa también le lleva a descartar, por el momento, adquisiciones en España o en otros mercados donde no esté presente, aunque Grisi sí admitió que analizarán «adquisiciones que tengan sentido» en los países en los que ya están implantados, al estilo de la compra a Sabadell del británico TSB, cuyo visto bueno por parte del regulador británico esperan recibir a principios de 2026 una vez que ya han entregado toda la documentación. «Queremos hacer el mejor banco, no el más grande", puntualizó en varias ocasiones. La entidad presidida por Ana Botín alcanzó un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros durante los tres primeros trimestres del año, lo que supone un crecimiento del 11%.