El BCE mantiene los tipos de interés otra vez en el 2%

Cambio de escenario pero sin giros de guión. El Consejo Gobernador del Banco Central Europeo (BCE) —reunido este jueves en Florencia en vez de en la gris Fráncfort— se mantiene firme en su mandato para garantizar la estabilidad de precios, para lo que ve necesario mantener los tipos de interés en el 2% actual, en la que es su tercera pausa consecutiva. Los buenos datos sobre la inflación de la Eurozona, que pese al pequeño repunte registrado en septiembre se sitúa en el 2,2%, han respaldado esta decisión.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, explicó que la economía europea «se encuentra en un buen lugar» y que el trabajo de esta institución «es asegurar que seguimos en un buen sitio». El dato publicado ayer por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) muestra que las economías de la Eurozona crecieron un 0,2% entre junio y agosto. «Es más de lo que esperábamos".

El análisis del BCE muestra que algunos de los riesgos que se apreciaban antes del verano "han desaparecido o se han mitigado". Es el caso de las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos -aplacadas tras el acuerdo comercial firmado entre ambas potencias a finales de julio-. El anuncio de un alto el fuego en Gaza y los progresos en las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín también son una buena noticia para Europa. Con todo, Lagarde ha pedido cautela y llamó a "seguir atentos" al desarrollo de los riesgos para la inflación, que la institución ve "más equilibrados".

El BCE se siente cómodo en el nivel actual de tipos de interés: las previsiones más recientes indican que los precios de la Eurozona se mantendrán en torno al objetivo del 2% hasta finales de 2027. También se espera una aceleración del crecimiento económico, con un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,2% este año, del 1% en 2026 y del 1,3% en 2027, según los cálculos publicados en septiembre.

El comunicado de la institución comunitaria señala que la economía de la Eurozona ha seguido creciendo "a pesar de un entorno global desafiante". Destaca que el mercado laboral, los sólidos balances del sector privado y los recortes de tipos llevados a cabo anteriormente por el BCE "siguen siendo importantes fuentes de resiliencia" para la zona euro.

Con todo, señala que la incertidumbre sigue siendo elevada, en particular en aquellas cuestiones relacionadas con las disputas comerciales y las tensiones geopolíticas.