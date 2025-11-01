Amazon plantea un ERE para despedir 1.200 trabajadores en España

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Amazon anunció 14.000 despidos esta semana a nivel mundial y ahora el recorte se empieza a concretar por países. En España se ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo (ERE) que afectará a unas 1.200 personas, según adelantó este viernes Europa Press y confirmaron a este periódico fuentes conocedoras de la operación. Las salidas afectarán a la plantilla de Amazon Digital Spain y Amazon Spain Service, cuyas oficinas se ubican en Madrid y Barcelona.

La multinacional estadounidense cuenta con unos 28.000 trabajadores en España, por lo que este ajuste afecta al 4,3% del total de la plantilla. En principio las salidas se darán solo en las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona y esta medida, según informaron las mismas fuentes, no tendría impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas.

El despido masivo a nivel mundial también se enmarcará dentro de la plantilla corporativa, es decir, sobre los trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina, que a nivel global suman 350.000 personas.

Este ajuste pretende mantener "una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon cuando saltó la noticia de los despidos el pasado martes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, denunció al conocer la noticia que una empresa con "beneficios millonarios deje tirados a sus trabajadores": "Es un modelo de la vergüenza", indicó la ministra, que argumentó que "el milagro de Amazon es no pagar impuestos, destruir el pequeño comercio y maltratar a sus trabajadores".

Y es que el anuncio de los recortes de plantilla coincide en el tiempo con la presentación de resultados del tercer trimestre, un periodo en el que la multinacional logró un beneficio neto de 18.200 millones de euros, lo que representa una mejora del 38% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

Por ello, también desde CC OO manifestaron su "rechazo" al anuncio de Amazon y exigieron a la empresa "la mayor información y transparencia sobre el proceso, con el objetivo de calibrar la realidad a afrontar más allá de anuncios genéricos". El sindicato considera que no existe justificación económica "para un recorte de este calibre" cuando han sido precisamente las "plantillas afectadas por el ERE las que han contribuido decisivamente al crecimiento exponencial de la empresa".