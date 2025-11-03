1.552 millones más para Amancio Ortega

Publicado por EFE La Coruña Creado: Actualizado:

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, cobrará este lunes 1.552 millones de euros por el reparto del segundo dividendo del año de la mayor empresa cotizada española.

Durante todo 2025 Inditex va a repartir 5.235 millones a través de un dividendo de 1,68 euros por acción. Este lunes, cuando se abona la segunda mitad, abonará 2.618 euros, 0,84 por título, para completar el pago efectuado el pasado mayo.

El reparto está en consonancia con las cifras récord logradas por el grupo dueño de marcas como Zara, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius en su último ejercicio fiscal, cuando ganó 5.866 millones, un 9 % más que un año antes, y encadenó su tercer año de récord.

Los dividendos que el grupo está repartiendo este 2025 representan una cantidad inédita en la historia de Inditex, que el año pasado entregó casi 4.800 millones, a razón de 1,54 euros brutos por acción.

Amancio Ortega cuenta con una participación del 59,294 % de Inditex, por lo que recibirá este año un total de 3.104 millones mientras que su hija mayor, Sandra Ortega, percibirá 264 millones al controlar el 5,053 % del grupo. Sólo hay seis empresas en España que ganaron en el pasado ejercicio fiscal más dinero del que va a ingresar el accionista mayoritario con los dividendos este año: la propia Inditex, los bancos Santander, BBVA y CaixaBank, la constructora Ferrovial y la energética Iberdrola.

El fundador de Inditex mantiene esa participación en la firma gallega a través de la sociedad Pontegadea, su brazo inversor y con el que sobre todo invierte en el sector inmobiliario. Con ella, ha invertido este año más de 1.030 millones en la compra de naves logísticas y edificios. Pontegadea ganó el año pasado 9.322 millones, un 17 % más que el anterior, y superó los 110 millones en activos. Más allá de los dividendos de Inditex, el fundador del mayor grupo textil español también obtiene beneficios de los ingresos de los alquileres de los inmuebles adquiridos por su brazo inversor. Ortega también ingresa dinero procedente de los dividendos de otras compañías: Enagás (5 %), Telxius (30 %), Redeia (5 %) o la portuguesa Redes Energéticas Nacionales, REN (12 %).