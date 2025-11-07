Trabajo, contra las tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Trabajo activa la maquinaria para detectar irregularidades en el uso de los algoritmos de las grandes tecnológicas que operan en España. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de este Ministerio, ha puesto en marcha una campaña específica para vigilar a compañías como Uber, Cabify o Amazon y actuar con «contundencia», según anunció este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados. «Son empresas que parecen muy modernas, del siglo XXI, que parecen que funcionan con condiciones del siglo XIX», criticó Díaz en un discurso especialmente duro contra el modelo de Amazon, al que acusa de permitir jornadas laborales de 120 horas y vigilar el tiempo en el baño de sus trabajadores a través de pulseras de vigilancia.

El anuncio se produce apenas una semana después de que el gigante del comercio digital plantease un ERE para despedir a 1.200 trabajadores en sus oficinas corporativas en España, aunque la ministra de Trabajo también cargó contra el resto de firmas tecnológicas. «Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo.

Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen», aseveró. Herramientas de IA No es la primera vez que Díaz denuncia el uso de los algoritmos en grandes empresas como método de control a sus plantillas. En 2021 logró sacar adelante la ‘ley rider’ con la que se legalizó la situación de los repartidores de este tipo de plataformas y ahora sigue con la vista puesta en UberEats, que, pese a la citada norma, siguió usando autónomos en su plataforma. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobó recientemente su nueva Estrategia 2025-2027, un plan en el que incorporará herramientas de inteligencia artificial , análisis masivo de datos y algoritmos de detección de fraude.

"Se llamen Uber, Cabify o Amazon vamos a vigilar el control del uso algorítmico que estas empresas tienen sobre los trabajadores", ha afirmado Díaz. "No lo vamos a permitir", ha advertido la vicepresidenta que ha dicho que esa campaña de la Inspección «ya está lanzada». "Vamos a actuar con contundencia y a hacer un recordatorio a los magnates de estas empresas del mundo: en España los derechos laborales se cumplen", ha avisado. En sus líneas de actuación se menciona la creación de reglas automatizadas y el impulso de actuaciones informativas derivadas del análisis masivo de datos. Esta medida supone un cambio relevante, ya que los modelos predictivos dejarán de ser simples pruebas piloto y pasarán a formar parte estable de la estrategia de control. También prevé la creación de un Laboratorio de Informática Forense, junto con nuevas «reglas algorítmicas» y el refuerzo de las plataformas que integran información de la Seguridad Social, Hacienda y los registros laborales.