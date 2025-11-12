El riesgo de las empleadas de hogar conlleva multas de 50.000 €

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva obligación para las cerca de 350.000 familias que tienen contratada en la actualidad a una empleada del hogar. Desde este viernes estos hogares, muchos de los cuales están formados por pensionistas, tienen que haber realizado una evaluación de los riesgos laborales de sus trabajadoras o, de lo contrario, podrán ser multados con hasta casi 50.000 euros. Se trata de una nueva exigencia derivada de real decreto aprobado hace algo más de un año por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, un paso más en el camino para mejorar las condiciones laborales de este colectivo y lograr su equiparación con el resto de trabajadores del Régimen General. Tras aprobarse esta norma en septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo puso en marcha el pasado mes de mayo una plataforma gratuita para facilitar a los empleadores llevar a cabo esta evaluación y el Ministerio de Trabajo les dio un plazo de seis meses para elaborarlo. Pero este viernes termina el periodo de gracia y todas las familias con empleada del hogar deberán haber realizado dicha evaluación y haber implementado, en el caso de ser necesarias, las medidas preventivas aconsejadas para eliminar o reducir los riesgos detectados. Para ello, lo primero que deberán hacer es entrar en la plataforma de acceso libre y gratuito www.prevencion10.es y, una vez introducidos los datos del empleador y la empleada o empleadas, contestar a un cuestionario de evaluación inicial de riesgos que incluye preguntas relacionadas con las características del hogar (si tiene escaleras, mascotas, tipo de instalación eléctrica, etc.) y de las tareas que realiza la trabajadora (si son labores de limpieza, de plancha, de cocina, de cuidado de menores o personas mayores o dependientes...). La propia herramienta sugiere medidas de mejoras y posibles soluciones si detecta algún tipo de riesgo, que los hogares tendrán que implantar. Tras esta evaluación, se descarga un documento denominado 'Plan de prevención de riesgos laborales' que deben firmar tanto el empleador como la empleada y estar disponible por si la Inspección de Trabajo lo requiere.

Incumplir esta obligación puede conllevar sanciones que oscilan entre los 2.451 euros hasta una horquilla de entre 24.000 y 49.000 €