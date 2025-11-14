La web de Yolanda Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa el día clave

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Las familias que tienen contratada una empleada de hogar se encontraron durante la jornada de este jueves ­con un inesperado escollo que les ha impedido cumplir con la nueva obligación que entra este mismo viernes en vigor: acreditar haber evaluado los riesgos laborales de sus trabajadoras (en femenino porque ellas son mayoría) y, en caso de ser necesario, implementar medidas de mejora. Si este viernes se presenta la Inspección de Trabajo y no cuentan con un documento firmado por ambas partes que demuestre que lo tienen todo en regla, esos hogares se enfrentan a una multa de hasta 49.000 euros. Así lo impulsó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y desde este viernes -más de un año después de ser aprobada la nueva norma- ya es de obligado cumplimiento.

Sin embargo, la web creada por el Ministerio de Trabajo para poder llevar a cabo esta evaluación de riesgos de las trabajadoras del hogar de forma gratuita estuvo prácticamente toda la jornada de este jueves colapsada debido a lo que la vicepresidenta segunda calificó de "un ataque malicioso". La caída de la web se originó al mediodía del pasado miércoles, se restauró el jueves por la mañana pero volvió a colapsar horas después. Aunque en un primer momento desde Trabajo admitieron que la avalancha de solicitudes había provocado la caída de la web (www.prevencion10.es) ya que "no estaba concebida ni dimensionada para que centenares de miles de personas entraran al mismo tiempo", horas después Díaz denunció haber sufrido "un ataque de bots". Se trataría -según Trabajo- de unos programas informáticos que, de forma automatizada, envían de forma masiva solicitudes con datos falsos para saturar y provocar la caída del sistema. Este era el mensaje que se encontraban aquellas personas que acudieron a rellenar el cuestionario: "La aplicación Prevención10 está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata de un ataque malicioso. Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible. Gracias por la comprensión".

Pero la cuestión es que desde este viernes cerca de 350.000 familias tienen que contar con un plan de prevención laboral para sus empleadas del hogar o, de lo contrario, podrán ser multadas con sanciones que parten desde los 2.451 euros hasta los 9.830 euros, e incluso pueden elevarse hasta los 49.000 euros si hay agravantes.

Pasos para cumplir la ley Esta plataforma gratuita se puso en marcha el pasado mes de mayo para facilitar a los empleadores llevar a cabo esta evaluación y el Ministerio de Trabajo les dio un plazo de seis meses para elaborarlo que finaliza este viernes. Lo primero que deberán hacer es entrar en esta web de acceso libre y gratuito y contestar a un cuestionario de evaluación inicial de riesgos que incluye preguntas relacionadas con las características del hogar (si tiene escaleras, mascotas, tipo de instalación eléctrica, etc.) y de las tareas que realiza la trabajadora (si son labores de limpieza, de plancha, de cocina, de cuidado de menores o personas mayores o dependientes...). La propia herramienta sugiere medidas de mejoras y posibles soluciones si detecta algún tipo de riesgo, que los hogares tendrán que implantar.

Tras esta evaluación, se descarga un documento denominado 'Plan de prevención de riesgos laborales' que deben firmar tanto el empleador como la empleada y estar disponible por si la Inspección de Trabajo lo requiere. El ministerio pidió comprensión ante esta caída del sistema y aseguró trabajar para "reestablecerlo lo antes posible".