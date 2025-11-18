El AVE acelerará hasta los 350 km/h

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso del ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes al anunciar que la línea de alta velocidad subirá de 300 a 350 kilómetros por hora tras su renovación, que comienza ahora a realizarse. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la de China. Así lo anunció el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico» ya que ha pasado de 2 millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración —hace 20 años— a los 15 millones actuales.

La inversión y los plazos aún se han concretado, pero si se tiene en cuenta la renovación de la línea Madrid-Sevilla que acaba de terminar, la duración han sido 3 años y el coste ha ascendido a alrededor de 750 millones de euros. La renovación de la línea ya estaba prevista, y hoy mismo se realizará la licitación del proyecto, y el ministro confirmó que no se tendrá que hacer una inversión extra para subir la velocidad a 350 kilómetros/hora, porque el trazado ya permite esa velocidad si se renuevan las traviesas a unas aerodinámicas, que reducen en un 21% la carga que generan los trenes a su paso por las vías y permite una velocidad un 12% superior.

El ministro explicó que no hará falta esperar a que la línea esté renovada completamente para circular más rápido, sino que los trayectos que se vayan actualizando ya contarán con las traviesas necesarias para que la velocidad sea la anunciada. Por tanto, durante los aproximadamente 3 años de plazo el tiempo de viaje irá reduciéndose poco a poco hasta alcanzar las dos horas prometidas por el ministro entre ambas capitales.

Puente aseguró que la decisión llega por al saturación del tráfico en esta línea, que ya transporta a 15 millones de pasajeros al año y copa el 85% de los viajes entre ambas capitales frente al avión. «No había más opciones, o incrementábamos la velocidad de los trenes o teníamos que duplicar o triplicar las vías en este trayecto», aseguró el ministro. A su juicio es la mejor opción porque «los viajeros llegarán antes a sus destinos y a la vez habrá más espacio en el surco». Es decir, el tren ocupará menos vía porque irá más rápido, y con el mismo material rodante se podrá dar más servicios.

El plan además incluye una nueva estación de alta velocidad en Parla, al sur de Madrid, para que los viajeros que viajan de Andalucía a Barcelona no tengan que pasar por Atocha ni Chamartín -como hasta ahora-, sino que se pueda hacer la circunvalación por Parla y ahorrar tiempos. Además, el ministro también anunció una nueva conexión entre la estación de Madrid Chamartín y Barcelona sin tener que pasar por Atocha.

En la práctica, esta estación dará servicio a más de un millón de residentes en Parla y las localidades vecinas y evitará que tengan que desplazarse hasta Atocha o Chamartin para coger un tren de alta velocidad. Además, este municipio se convertirá a partir de ese momento en una parada más en los trayectos entre Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla o Málaga con Madrid para facilitar los desplazamientos de sus residentes.

La estación se situará muy próxima a la parada de Cercanías de Parla Norte y será la cuarta de alta velocidad con la que cuenta la Comunidad de Madrid. Actualmente están en funcionamiento la de Chamartin y Atocha, en breve se sumará la vía en la Terminal 4 de Barajas y después la de Parla anunciada este lunes.

Indemnizaciones por retrasos de Renfe

Tras todos los anuncios, el ministro respondió a las preguntas de los asistentes al evento y tildó de "inconstitucional" la enmienda aprobada el pasado jueves por el Congreso a la Ley de Movilidad que obliga a Renfe a devolver el importe de los billetes si los trenes se retrasan solo 15 minutos. La enmienda pretende que la operadora pública vuelva a adoptar el compromiso de puntualidad que tenía antes de la reforma de 2024, pero Puente defiende que ahora la operadora compite con otras dos (Iryo y Ouigo) y que estas condiciones de indemnización conllevarían un agujero de 42 millones en sus cuentas anuales y que no compita en igualdad de condiciones.

"Si impones un compromiso de puntualidad a Renfe, le obligas a trabajar con unas condiciones distintas a las otras dos, le estás abogando a no competir y eso está restringiendo el derecho que tiene la propia compañía a fijar sus precios y a competir. Por tanto, creo que esa omisión hace que la reforma vaya a tener, desde mi punto de vista, las patas muy cortas", explicó Puente, que avanzó que ya están estudiando esta medida desde el punto de vista legal, pero cree que es "evidente" que Renfe, en un escenario de libre competencia con otras dos compañías, no puede verse obligada a tener un compromiso de puntualidad distinto, ya que eso podría conllevar un incremento del precio de los billetes y, por tanto, una imposibilidad de competir.