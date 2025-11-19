España tendrá que inyectar cada vez más dinero para pensiones

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Las pensiones a futuro no están en riesgo pero sí cambiará de forma significativa el modelo de financiación del sistema para dar mucho más protagonismo a las inyecciones de dinero por parte del Estado, que tendrá, por tanto, que decidir a qué gastos se da prioridad y cuáles se recortan. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia este martes en la comisión del Pacto de Toledo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, quien cargó duramente contra el Gobierno y sus injerencias en esta institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas. Herrero llegó incluso a lanzar un SOS al Congreso para que la ayuden a mantener su independencia y aseguró que cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado.

"Me preguntan: ¿Las pensiones a futuro están en riesgo? No, jamás me lo habrán oído a mí. Mi respuesta es que son tan sostenibles como el gasto en defensa, en sanidad, en cuidados, en educación...", enfatizó Herrero. No obstante, matizó: «Pero sí tenemos que saber que la evolución prevista de cotizaciones y pensiones nos lleva a que cada vez más el papel del Estado como principal garante del sistema va a ser mayor, al menos durante algunos años».

Dicho de otra forma, que el Estado tendrá que inyectar más dinero a lo largo de los próximos años para garantizar el pago de las pensiones, puesto que a lo largo de las tres próximas décadas se incorporarán seis millones más de pensionistas al sistema y la prestación media se revalorizará más de un 20%, lo que implicará un crecimiento del gasto por encima del 4% del PIB hasta 2050, según las estimaciones presentadas ayer por este organismo. Por ello, Herrero advirtió de que el Gobierno deberá reordenar prioridades de gasto o adoptar las medidas necesarias por el lado de los ingresos.

Es más, esta elevada dependencia de las inyecciones del Estado a la Seguridad Social (ya sea para pagar las pensiones contributivas por no ser suficiente con las cotizaciones recaudadas ya sea para financiar los gastos impropios del sistema), la corroboró este mismo martes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien desveló en la presentación del techo de gasto para 2026 que el Gobierno contempla hacer una transferencia de la Administración Central a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros para cumplir con la recomendación máxima del Pacto de Toledo.

«Esta transferencia se asume íntegramente por la Administración Central, lo que tiene su impacto en la senda de déficit de nuestro subsector de la Administración General del Estado", precisó la ministra de Hacienda.

Sin embargo, esta inyección de dinero, similar a la de este año, no será suficiente para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, en números rojos desde hace más de una década, y así seguirá al menos hasta final de legislatura, puesto que el Gobierno le permitirá tener un margen de déficit de otras dos décimas de PIB, algo más de 3.000 millones de euros, tanto en 2026 como en 2027, e incluso en 2028 seguirá el agujero con una décima de desviación. Se incumple así tanto el mandato dado por el Pacto de Toledo de equilibrar las cuentas como el compromiso adquirido por el entonces ministro José Luis Escrivá con Bruselas de lograr la sostenibilidad. En este escenario en el que no se ve una luz al final del túnel del déficit, la presidenta de la Airef cargó sin reservas contra la actual política del Gobierno de rellenar la 'hucha' de las pe