El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida salarial del 10% hasta 2028

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Después de once meses con los sueldos congelados y con los recortes que les aplicaron en la GranRecesión aún muy presentes, los funcionarios se sintieron este miércoles «insultados» por la oferta de subida salarial que les hizo el Gobierno: un incremento fijo del 10% repartido en cuatro años, es decir, para el periodo 2025-2028. Así lo denunciaron los sindicatos tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública, que, después de meses de bloquear la negociación, accedió a sentarse con ellos tras la amenaza de convocar una huelga general para diciembre.

«Este incremento es del todo inaceptable y supone un insulto a las empleadas y empleados públicos», criticó CC OO, que, en un duro comunicado, acusó al Ejecutivo de «olvidarse» de los funcionarios y abocarles a «no llegar a fin de mes». De igual manera, CSIF y UGT también rechazaron en bloque esta oferta ya que —recalcaron— supondría un nuevo recorte de poder adquisitivo para más de 3,5 millones de trabajadores públicos.

Más específicamente, el Ejecutivo plantea repartir esta subida fija del 10% (no se ha hablado nada del variable que sí se incorporó en el anterior) durante este año y los tres siguientes, pero no de forma equitativa, sino que pretende un alza menor que no supere el 4% entre 2025 y 2026, precisamente cuando más inflación se espera que haya, y una subida mayor, del 6% restante, para 2027 y 2028; es decir, al contrario de la evolución prevista de los precios. El argumento en el que se escuda Función Pública para este reparto inverso a la senda de la inflación es que no se puede sobrepasar el techo de gasto, pero esto implicará, casi con total seguridad, una pérdida de capacidad de compra, puesto que el IPC solo este año escala ya por encima del 3%, 3,1% con datos hasta octubre.

No obstante, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y retirar la propuesta tras el fuerte rechazo que ha provocado en los sindicatos. Es más, Función Pública convocó una nueva reunión de forma urgente, para este mismo jueves.

Surtió efecto, por tanto, la amenaza de huelga general que volvieron a enarbolar CSIF y CC OO, que puso en valor la contradicción en la que cae el Ejecutivo, que mientras «presume de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea y modifica al alza su previsión de un 2,7% a un 2,9% para este año, propone continuar con la política de contención salarial para el personal de las Administraciones Públicas». UGT, más cauteloso, se escudó en el «principio de buena fe» para no hablar de huelga y emplazó a esperar a ver cómo discurre la nueva mesa de negociación que se celebrará hoy. Eso sí, avisaron de que «no estamos para perder oportunidades ni para perder dinero».

Los tres sindicatos recalcaron su línea roja: el nuevo acuerdo plurianual debe recuperar poder adquisitivo después de años de recortes o, al menos, garantizarlo. En este sentido, CSIF señaló que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos de más de tres millones de funcionarios se han devaluado un 8%, una pérdida que se eleva casi al 20% desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por tanto, tendrá que mover este jueves ficha puesto que la subida que propone es inferior a la del anterior acuerdo, que permitió aumentar los salarios de los funcionarios un 10% pero en tres años.