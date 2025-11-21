Los viajes en avión subirán a partir del año que viene

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Competencia rebaja ligeramente la petición de Aena de aplicar una subida en las tasas que cobra a las aerolíneas. Del 6,62% que aprobó el consejo de administración del gestor aeroportuario en la junta de julio al 6,44% que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decretado este jueves. Una diferencia de solo dos décimas pero que en la práctica significa que las aerolíneas tendrán que pagar un 6,44% más a Aena en 2026 después de una década de tasas congeladas. El ajuste de la CNMC se debe a la revisión al alza de las previsiones de tráfico que calculaba Aena para el próximo año. El organismo discrepa de la estimación de 323,2 millones de pasajeros utilizada por Aena para 2026 y la eleva a 334,3 millones.