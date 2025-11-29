La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los hipotecados a tipo variable vuelven a sacar la calculadora para reajustar la partida del presupuesto familiar que destinan al pago de su préstamo. El parón en las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha provocado un nuevo repunte del euríbor en noviembre, que despide el mes en una media del 2,217%. Se trata de la cuarta subida consecutiva del indicador y, aunque no se esperan grandes cambios de aquí a final de año, el fantasma del encarecimiento de las cuotas que ya sufren las que se revisan de forma semestral empieza a asomar para las revisiones anuales. «Los hipotecados con actualización anual seguirán notando una leve bajada en sus cuotas mensuales, pero ese abaratamiento tiene fecha de caducidad», indica Miquel Riera, experto hipotecario del comparador financiero Helpmycash.com. Los expertos coinciden en que aún es demasiado pronto para que eso ocurra. Pero la realidad es que el ahorro de los propietarios con hipoteca variable se ha reducido de forma notable desde julio, cuando el euríbor se situaba en el 2,079%. En todo caso, las cuotas anuales todavía experimentarán un ligero descenso, pues el indicador está hasta 0,288 puntos por encima del valor medio de noviembre de 2024 (2,506%).

En la práctica, esto supone que para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor, la cuota mensual pasará de 673,23 euros a 649,91 euros. Es decir, un ahorro de 23,32 euros mensuales que, no obstante, supone un margen más estrecho respecto a meses anteriores. «La nueva subida del euríbor permite todavía que muchos hogares noten una ligera reducción de las cuotas, aunque mucho menor que hace unos meses. Es posible que pronto empiecen a subir y esto mantiene la presión sobre los presupuestos familiares en un momento de gran consumo, como el final de año», coincide Laura Martínez, portavoz del comparador hipotecario iAhorro.

Las revisiones semestrales ya están, de hecho, sufriendo ese encarecimiento. Para el mismo caso de hipoteca, la cuota ha pasado de 673,23 en noviembre de 2024 a 638,16 euros en mayo de 2025. Esa cantidad sube ahora a los 650,93 euros mensuales. Futuros hipotecados En todo caso, los analistas llaman a la calma y esperan que el euríbor muestre cierta estabilidad en la recta final del ejercicio. «Salvo eventos inesperados, el euríbor podría cerrar el año entre el 2,20% y el 2,25%.

Esto representa una situación de cierta estabilidad y alivio, ya que no se espera una escalada significativa en sus cuotas», señala Sergio Carbajal, responsable de hipotecas en Rastreator. Otra cosa distinta podría verse en los nuevos préstamos. Con muchas entidades bajándose del carro de la guerra hipotecaria al considerar que ya no les sale rentable —y la previsión de unos tipos estables en el BCE-, es posible que las nuevas hipotecas que se firmen en 2026 sean algo más caras que las actuales.