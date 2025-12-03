Los funcionarios ganarán en un año más de 2.000 euros gracias a las nuevas subidas

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer un Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF —CCOO está valorando si se adhiere al acuerdo—, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Supone de media una subida de 2.000 euros.

Según ha recordado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los incrementos salariales de 2025 y 2026 aprobados este martes forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028.

En concreto, este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago, según ha precisado López, que ha explicado que para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

"El acuerdo del Consejo de Ministros supone el paso previo para que más de tres millones de empleados públicos se beneficien de una subida salarial del 2,5% en 2025 y del 2% en 2026 que les permita mantener poder adquisitivo", ha afirmado López.

Así, este Real Decreto-ley regula aquellos aspectos indispensables para aprobar, por un lado, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, y, por otro, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026, con efectos desde el 1 de enero.

Para 2025 se establece una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, al tiempo que se incluyen las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo ya este año.

López ha subrayado que este acuerdo vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto aprobado hoy contempla el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

"Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio. (...) Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Las hay que lo van a hacer en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre", ha apuntado.

UNA PAGA ÚNICA EN DICIEMBRE PARA LOS 540.000 FUNCIONARIOS DE LA AGE

De este modo, en el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Para 2026, el Real Decreto-ley aprobado hoy establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos de 1 de enero de 2026. Eso supone que, entre diciembre de este año y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%. Adicionalmente se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

López ha mostrado su confianza en que CCOO --reunido este martes para decidir si se suma o no al acuerdo-- se adhiera a lo que el ministro ha calificado un "buen acuerdo" para los funcionarios, ya que no sólo garantiza y recupera poder adquisitivo, sino que incluye otras mejoras en materia de empleo y conciliación, entre otros aspectos.