España dispara un 21,5% la riqueza de sus multimillonarios

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los multimillonarios españoles vieron incrementadas sus fortunas un 21,5% en 2025, hasta los 213.100 millones de dólares, al tiempo que ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32. Según se desprende de la última edición del informe ‘Billionaire Ambitions 2025’ de UBS, los españoles más ricos añadieron 11.600 millones de dólares a la riqueza nacional impulsados por el desempeño de algunos de los principales empresarios del país y una mayor concentración de patrimonio familiar. Cabe destacar, en concreto, que el patrimonio de Amancio Ortega creció en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros), hasta los 124.000 millones de dólares. Esta cantidad equivale al 58,2% de la riqueza total de los multimillonarios de España. UBS ha advertido de que los más de 162.000 millones de dólares en transferencias patrimoniales previstas durante los próximos 15 años en España ponen el foco en la necesidad de reforzar la planificación a largo plazo, la gobernanza familiar y la disciplina en los procesos sucesorios.

El reto para las grandes fortunas españolas pasa por combinar la preservación del legado con el empoderamiento de la siguiente generación y una mayor atención al impacto social de los multimillonarios.