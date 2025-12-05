Iberdrola desplegará en UK una inversión histórica

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

Iberdrola refuerza su apuesta por el Reino Unido, que junto a Estados Unidos se consolida como el eje central de su plan de expansión hasta 2028. La energética llevará a cabo un despliegue sin precedentes —el mayor de su historia— con un compromiso de 14.000 millones de euros, centrado en el negocio de redes, que se ha convertido en uno de los pilares clave del grupo al ofrecer ingresos estables y regulados, en contraste con la volatilidad de los precios de la electricidad. El plan, que recibió este jueves el aval del regulador británico, será ejecutado por la filial de Iberdrola, ScottishPower, y se centrará en la construcción de nuevas interconexiones submarinas de corriente continua entre Escocia, Inglaterra y Gales. Los proyectos permitirán transportar electricidad a muy alta tensión —más de 500 kilovoltios— a lo largo de 1.100 kilómetros de cable, lo que requerirá la construcción de seis subestaciones. Estas infraestructuras reforzarán la capacidad de la red británica para absorber el fuerte aumento de la demanda eléctrica, facilitarán la integración de nueva potencia renovable y contribuirán a reducir las congestiones del sistema.