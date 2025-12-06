El absentismo laboral se produce sobre todo durante lunes y viernes

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, echa en falta 'cultura del esfuerzo' para trabajar en sectores donde se necesitan «miles» de trabajadores como hostelería, construcción o transporte, y ha dicho que es una cuestión de «actitud» porque en el Estado hay tres millones de parados si se contabilizan «de verdad». A su juicio, el «gran problema» laboral de España es «el elevado absentismo laboral existente» y ha resaltado que las bajas labores se concentran en lunes y viernes y que «un millón y medio de personas faltan cada día al trabajo en el Estado». En este sentido, echa en falta en la sociedad 'cultura del esfuerzo' y ha recordado que en España hay tres millones de parados si se contabilizan «de verdad» pero, sin embargo, «faltan miles de personas en la hostelería, miles de personas en la construcción, miles de personas en el transporte, y eso es un problema de actitud", ha asegurado. Según ha precisado, se trata de empleos «con sus convenios colectivos, donde falta gente", y ha censurado que una parte de la sociedad defienda que no se puede «traer gente de fuera que, por lo menos, querrán venir a trabajar", y que la patronal reclama o que, desde determinados partidos se defienda una cultura de «trabajar menos horas». Garamendi ha trasladado que «en España faltan 1.600.000 personas a trabajar todos los días cuando, el año pasado eran 1.400.000». Y ha apuntado a la juventud, puesto que «los menores de 35 años el año pasado han acumulado 9 millones de días sin trabajar. Sabemos que muchos de esos días son los viernes y los lunes». El líder de la patronal ha cifrado el coste de esta situación en 32.000 millones de euros, de los que 16.000 millones son a las empresas, más el coste de la gente y de reposición. Ha vuelto a criticar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que ha acusado de meterles «la motosierra» al responsabilizarles de costes laborales como las bajas por cuestiones de salud mental. En su análisis de la situación económica, ha reconocido de entrada que la economía española y vasca van «bien", pero que, fuera de los datos «macro", existen problemas de fondo que, a su juicio, no se atajan como es preciso. En primer lugar, Garamendi ha dicho que «le preocupa cuando se dice que España va mejor que Alemania o Francia porque son algunos de nuestros principales clientes", por lo que ha recomendado que «cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar». En cuanto a los datos micro, ha recomendado detenerse a observar que «cuando la gente va al supermercado a veces tiene problemas para llegar a fin de mes por los precios y ese es un problema que se está trasladando de lo privado todo a lo público». Así, ha recordado que desde la patronal están de acuerdo en subir los salarios para superar ese problema, pero que conviene detenerse y tener en cuenta que, para los empresarios, «los costes salariales unitarios se han disparado".